OppenheimerFunds poursuit son expansion en Europe avec la nomination de Patrik Silfverling à la tête de la firme dans les pays nordiques et le Benelux

LONDRES, 7 décembre 2017 /PRNewswire/ -- OppenheimerFunds, un gestionnaire de fonds international de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'expansion continue de sa plateforme commerciale européenne avec la nomination de Patrik Silfverling à la tête de la firme dans les pays nordiques et le Benelux.

Dans son nouveau rôle, M. Silfverling sera chargé de développer l'empreinte de ventes et de distribution de la firme avec des clients institutionnels et fortunés dans les régions nordiques et du Benelux. Silfverling sera basé à Stockholm et rapportera à Doug Stewart, directeur de l'EMEA pour OppenheimerFunds.

John McDonough, directeur de la distribution mondiale et du marketing chez OppenheimerFunds, a déclaré, « Nous avons développé notre clientèle européenne de loin pendant un certain nombre d'années et cette nomination démontre une fois de plus notre engagement à étendre la portée de nos solutions d'investissement globales aux investisseurs de la région nordique et du Benelux. »

Silfverling rejoint OppenheimerFunds en provenance de Franklin Templeton où il était directeur et chef de la région nordique chargé de développer les relations avec les investisseurs et les distributeurs dans l'ensemble de la région pour tous les segments de clients.

« L'expansion de notre présence avec les clients de centres de richesse clés des pays nordiques et du Benelux est critique pour établir une franchise de gestion d'actifs fructueuse en Europe », a ajouté M. Stewart. « Les relations de confiance de Patrik avec le secteur et son expertise approfondie en produits multi-actifs seront un atout significatif pour diriger notre entreprise sur ces marchés importants à l'avenir. »

Le recrutement de M. Silfverling est la toute dernière pièce du déploiement continu de la plateforme EMEA de la firme suite au recrutement récent de Dicken Watson en tant que directeur de l'exploitation pour l'EMEA et l'ouverture de son nouveau siège Européen à Londres.

En même temps, la firme continue d'élargir sa gamme de stratégies d'investissement UCITS sur OppenheimerFunds ICAV, une plateforme UCITS domiciliée en Irlande, avec le lancement de son Emerging Markets Local Debt Fund. Les fonds de la plateforme UCITS offrent une flexibilité accrue aux investisseurs internationaux qui souhaitent accéder à ces stratégies d'investissement.

