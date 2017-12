SUBWAY(MD) Canada lance un nouveau pain sans gluten







Subway(MD) est la première chaîne nationale de restaurants à service rapide à offrir du pain sans gluten partout au Canada

TORONTO, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Dans le but de répondre à l'évolution des besoins et des préférences alimentaires des Canadiens, SubwayMD a jouté un pain sans gluten à son menu dans toutes les régions du Canada pour un temps limité. SubwayMD est la première chaîne nationale de restaurants à service rapide à offrir un pain sans gluten d'un bout à l'autre du pays.

« Nous cherchons constamment à offrir plus de variété et à répondre aux besoins alimentaires de notre clientèle. Nous avons testé notre pain dans quelques-uns de nos restaurants du Canada et la réponse a été très positive », a commenté Cristina Wells, directrice principale du marketing chez SubwayMD Canada. « Nous sommes fiers de l'arrivée de notre pain sans gluten en restaurant, d'autant plus que nous sommes la première chaîne de RSR à répondre à ce besoin à l'échelle nationale. »

Le pain sans gluten des restaurants SubwayMD est produit et emballé dans une installation sans gluten. SubwayMD Canada offre également une variété de protéines, de garnitures et de sauces qui ne contiennent pas de gluten. Les artistes du sandwichMD prennent toutes les mesures nécessaires pour minimiser les risques de contamination croisée; toutefois, nous ne pouvons garantir une expérience ou des produits 100 % sans gluten, car d'autres produits et ingrédients sont préparés sur des équipements partagés. Les consommateurs peuvent obtenir de plus amples renseignements sur ces options au Subway.com.

À propos des restaurants SUBWAYMD

SubwayMD offre une fraîche solution de rechange à la restauration rapide traditionnelle, servant tous les jours 7 millions de sandwichs préparés sur commande. Les consommateurs peuvent choisir parmi 37 millions de combinaisons de protéines de qualité, de légumes frais et de pains cuits le jour même. Les propriétaires franchisés des quelque 3 200 restaurants SubwayMD du Canada sont fiers de leur intégration dans les collectivités où ils exercent leurs activités, assurant plus de 30 000 emplois dans une multitude de collectivités d'un bout à l'autre du pays.

La société, fondée il y a 52 ans par Fred DeLuca, alors âgé de 17 ans, et un ami de la famille, le Dr Peter Buck, est toujours une entreprise familiale et elle compte des milliers d'entrepreneurs franchisés dans une multitude de collectivités du monde entier. Elle offre un accès facile à des légumes, des renseignements nutritionnels détaillés et de l'information sur l'alimentation, la santé et les habitudes de vie. C'est une priorité de longue date pour la chaîne de restaurants SUBWAYMD.

Pour en apprendre davantage à notre sujet, visitez le www.SUBWAY.com, aimez-nous sur Facebook au http://www.facebook.com/SUBWAYCanada et suivez-vous au https://twitter.com/SUBWAYCanadaFr.

