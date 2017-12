Le logiciel de gestion de projet de CAMMS surclasse ses 580 concurrents lors du prix inaugural 'meilleure fonctionnalité' de Capterra







La solution logicielle de gestion de projet d'entreprise de CAMMS a été reconnue par le badge de 'meilleure fonctionnalité' par le principal fournisseur numérique au monde de recherche indépendante et de critiques sur les logiciels d'entreprise

CAMMS ? un leader mondial des logiciels de gestion de réunions, des risques, de projets de planification et stratégie, ainsi que des solutions de budgétisation, de ressources humaines et d'analyse ? fournisseur de logiciels de gestion de performance d'entreprise (EPM), a reçu le badge de 'meilleure fonctionnalité' pour son application de gestion de projet d'entreprise par Capterra, site de comparaison de logiciels internationaux.

cammsproject, autrefois connu sous le nom de solution logicielle de gestion de projet intégrée de CAMMS, a remporté le prix inaugural annuel devant plus de 580 autres solutions classées dans la catégorie de logiciel de gestion de projet sur capterra.com. Capterra est le fournisseur numérique leader mondial pour la recherche indépendante et les critiques concernant les logiciels d'entreprise.

« Les badges de 'meilleurs' de Capterra récompensent les produits les mieux classés par les utilisateurs dans une catégorie donnée de logiciel, » explique Capterra. « La solution de gestion de projet de CAMMS a reçu le badge de meilleure fonctionnalité de Capterra grâce à sa moyenne de 4,6 sur 5 décernée par les utilisateurs de logiciel. Avec plusieurs centaines de produits classés dans la catégorie de logiciel de gestion de projet sur Capterra, remporter ce badge est une grande reconnaissance. »

« La reconnaissance indépendante de Capterra place CAMMS comme leader mondial des logiciels de gestion de projets, » explique Adam Collins, directeur de CAMMS. « Ce classement remarquable basé sur les opinions des utilisateurs et provenant d'un large éventail de clients, démontre notre capacité à fournir à des équipes grandes et petites le logiciel de gestion de projet intuitif qu'ils recherchent. »

Les badge de 'meilleurs' de Capterra sont décernés aux produits qui présentent les critiques les plus positives de tous les commentaires publiés au cours de la période de présentation de 12 mois. Toutes les critiques sont basées sur les commentaires d'utilisateurs réels et sont examinées de manière indépendante par Capterra avant publication. La période de présentation pour les solutions logicielles de gestion de projet classées par Capterra a duré du 15 septembre 2016 au 15 septembre 2017, et les résultats ont été annoncés en novembre 2017.

Pour en savoir plus sur la méthodologie des badges de 'meilleurs' de Capterra et comment les classements finaux sont établis, rendez-vous ici : https://landingpages.capterra.com/capterra-about-best-of-badge/

cammsproject a également été reconnu comme 'meneur' dans le rapport de logiciels de gestion de projet du carré de Gartner 2017*. Pour plus de détails, rendez-vous ici : http://cammsproject.com/news/gartner-recognizes-cammsproject-as-frontrunner/

*Le contenu du carré de Gartner est basé sur des critiques et classements d'utilisateurs finaux réels ainsi que sur des informations sur l'entreprise et le produit disponibles publiquement et fournies par le vendeur qui s'appliquent à une méthodologie documentée ; les résultats ne représentent pas une opinion ou une approbation de Gartner ou de l'une de ses filiales.

À propos de CAMMS

CAMMS est une société globale de logiciels de gestion des performances d'entreprise (EPM) qui s'engage à concrétiser la stratégie organisationnelle. CAMMS offre la seule plateforme EPM au monde totalement intégrée de bout en bout.

Pouvant s'utiliser indépendamment ou au sein d'une plateforme EPM complète, CAMMS est le leader mondial des logiciels de gestion de réunions, des risques, de projets de planification et stratégie, ainsi que des solutions de budgétisation, de ressources humaines et d'analyse.

Fondé en 1996, CAMMS a des dizaines de milliers d'utilisateurs sur les cinq continents et des bureaux au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Australie, Nouvelle Zélande et en Asie. Pour en savoir plus, consultez le site : www.cammsgroup.com

