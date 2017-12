Déclaration du premier ministre à l'occasion du lancement du programme des Lumières de Noël au Canada







OTTAWA, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du lancement du programme des Lumières de Noël au Canada, qui se déroulera tous les soirs du 7 décembre 2017 jusqu'au 7 janvier 2018 :

« Ce soir, des milliers de lumières illumineront la Colline du Parlement lors du lancement du programme des Lumières de Noël au Canada. Tout au long du prochain mois, des lumières brilleront sur les capitales canadiennes d'un océan à l'autre afin de célébrer tout ce qui nous unit.

« Les traditions des Fêtes comme celle-ci apportent de la lumière aux froides journées d'hiver et nous réunissent entre familles, amis et communautés pour célébrer l'esprit de cette saison. Ces lumières nous rappellent également les valeurs de paix, d'ouverture, de compassion et d'espoir qui sont chères aux Canadiens et qui nous guident même dans les moments où le monde nous paraît sombre. Elles représentent la lumière que chacun d'entre nous apporte au monde et mettent en lumière le pouvoir que nous possédons de le façonner pour le mieux.

« Cette année, alors que nous lançons le programme des Lumières de Noël au Canada, le 150e anniversaire de la Confédération tire à sa fin et nous offre l'occasion de réfléchir à notre pays. Les Canadiens viennent de tous les horizons et appartiennent à toutes les cultures. Nous adhérons à de nombreuses croyances, mais nous partageons des valeurs communes et des rêves d'un avenir meilleur. Notre diversité fait notre force, et nous sommes un projet en perpétuelle évolution grâce à cette opportunité remarquable et constante de faire mieux et d'être meilleurs.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à célébrer les dernières semaines de Canada 150 et à réfléchir à la façon dont nous voulons bâtir notre pays au cours des décennies et des siècles à venir. Ensemble, avec notre famille, Sophie et moi souhaitons un joyeux Noël à tous ceux qui célèbrent cette occasion. »

