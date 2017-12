Une troisième reconnaissance : Humania Assurance remporte le prix Innovation PME au 27e Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ







SAINT-HYACINTHE, QC, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Après avoir remporté le grand prix PME du Gala des Octas 2017 à Montréal et le prix de l'excellence en virage numérique pour sa plateforme HuGO au Digital Transformation and Awards Ceremony qui a eu lieu le 14 juin dernier à Toronto, Humania Assurance obtient les honneurs une troisième fois en remportant le prix innovation PME lors du 27e Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ qui a eu lieu à Montréal le 30 novembre 2017.

« Le Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ vise à reconnaître les projets ambitieux de la Québec Tech qui, avec de nouveaux produits et services, amélioreront demain notre vie quotidienne par l'intermédiaire de la recherche et de l'innovation », affirme Stéphane Rochon, président et chef de la direction d'Humania Assurance. « Nous sommes très fiers d'avoir pu obtenir ce prix, car ceci démontre que notre plateforme HuGO dépasse les frontières traditionnelles de l'innovation technologique. HuGO connaît un succès pancanadien majeur. Nous sommes maintenant reconnus pour avoir transformé l'innovation en progrès. Rendre l'assurance plus accessible partout et pour tous, telle est l'ambition que porte Humania Assurance », affirme également Stéphane Rochon.

Face aux Goliaths de l'industrie, la petite mutuelle de Saint-Hyacinthe aux airs de David 3.0, bâtit son succès sur un positionnement numérique. HuGO est une plateforme web utilisant l'analyse prédictive afin d'émettre instantanément un contrat d'assurance vie complexe et personnalisable selon le profil de risque de clients. Cette innovation, développée par Humania Assurance en collaboration avec sa filiale TI Survitech, révolutionne la façon de vendre un produit d'assurance vie. Avec HuGO, Humania Assurance est devenue la première compagnie d'assurance au Canada à utiliser l'analyse prédictive pour rendre une décision finale et non seulement stratifier le risque.

Quand il fallait auparavant 30 jours en moyenne pour émettre un contrat d'assurance vie complexe, aujourd'hui Humania Assurance le fait en ligne et en 24h.

À propos de Humania Asssurance

Humania est une mutuelle qui développe des solutions d'assurance axées sur les besoins des Canadiens depuis plus de 75 ans. Elle conçoit des couvertures d'assurance innovantes accessibles via le Web de façon à simplifier et à accélérer le processus, et ce, à un prix concurrentiel.

www.humania.ca

SOURCE Humania Assurance

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 08:00 et diffusé par :