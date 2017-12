Unifor accueille favorablement l'inclusion des infirmières et des infirmiers dans la loi sur les prestations relativement à l'état de stress post-traumatique (ÉSPT) pour les premiers répondants







TORONTO, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Unifor se réjouit que la loi relativement à l'état de stress post-traumatique (ÉSPT) inclura bientôt l'ensemble des infirmières et des infirmiers.

« Tout au long de leur vie au travail, les infirmières et les infirmiers sont régulièrement témoins de situations horribles et se conduisent avec le plus grand professionnalisme », a affirmé Naureen Rizvi, directrice régionale de l'Ontario. « Cependant, à un certain point, cela devient beaucoup trop à assumer pour une seule personne. »

Cette annonce survient plus d'un an et demi après qu'on a accordé aux autres premiers répondants la présomption d'ÉSPT dans le cadre de leur emploi, ce qui leur donne droit à un soutien rapide et à des prestations pour un meilleur rétablissement.

Unifor exhorte le gouvernement à rapidement modifier cette loi, ainsi qu'à élargir son champ d'application à tout travailleur de la santé offrant des soins directs ou courant le risque d'être témoin d'un incident traumatique, y compris les secrétaires-réceptionnistes, les préposés aux services de soutien à la personne, les techniciens en radiologie et les technologistes médicaux.

« Les infirmières et les infirmiers n'auraient tout simplement jamais dû être exclus, et nous sommes ravis d'apprendre qu'après beaucoup de pression, le gouvernement a corrigé les failles dans sa loi », a déclaré Andy Savela, directeur du service des soins de santé d'Unifor. « Unifor continuera d'exercer des pressions sur le gouvernement pour s'assurer que les autres travailleurs de la santé ne soient plus exclus. »

Unifor a récemment lancé une campagne soulignant le besoin de quatre heures de soins directs par jour dans les établissements de soins de longue durée, où des événements traumatiques peuvent également survenir et être aggravés en raison d'effectifs insuffisants.

Unifor est le principal syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleurs dans tous les principaux secteurs de l'économie. En Ontario, Unifor représente environ 160 000 travailleurs, y compris 25 000 travailleurs du secteur des soins de santé. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger et cherche à engendrer un changement progressiste en vue d'un avenir meilleur.

SOURCE Le Syndicat Unifor

