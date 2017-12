/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Des locataires de 4 régions manifestent contre les expulsions à la Régie du logement/







MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) tiendra 4 actions régionales le 7 décembre pour dénoncer le parti pris de la Régie du logement envers l'expulsion de locataires. Dans le cadre de la campagne « La Régie du logement : Assez du deux poids, deux mesures », des manifestantEs de Montréal, Québec, Rimouski et Valleyfield se rassembleront devant les bureaux du tribunal pour que cesse cette priorisation et réclamer un meilleur accès à la justice pour les locataires. Les demandes d'expulsion représentent 70% du volume total à la Régie et sont traitées rapidement. Pour le RCLALQ, la Régie doit mettre un frein aux expulsions à la chaine et renforcer le droit au maintien dans les lieux des locataires.

Montréal, rassemblement et manifestation le 7 décembre, à 11h15

Place Normand Béthune

Angle des rues De Maisonneuve et Guy

Renseignements : Marjolaine Deneault, RCLALQ, 514-781-2220

Québec, rassemblement le 7 décembre, à 11h

Devant les bureaux de la Régie du logement

900, René-Lévesque Est, Québec

Renseignements : Jonathan Carmichael, BAIL, 418-523-8365

Rimouski, rassemblement le 7 décembre, à 10h

Devant les bureaux de la Régie du logement

337, rue Moreault

Renseignements : Guy Labonté, Comité logement Rimouski-Neigette, 418-750-8098

Valleyfield, rassemblement le 7 décembre, 13h

Devant les bureaux de la Régie du logement

151, rue Salaberry

Renseignements : Doreen Roy, Comité logement Valleyfield, 450-377-3060

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

