Partenaires Walter Capital consolide son investissement dans les entreprises alimentaires québécoises, Mayrand et AlimPlus, pour accélérer leur croissance

MONTRÉAL, 07 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Walter Capital a le plaisir d'annoncer qu'elle a accru son investissement dans Mayrand et AlimPlus Inc., deux chefs de file régionaux sur les marchés québécois dynamiques de la distribution et du commerce de gros en alimentation. Mayrand exploite ses activités dans le secteur en pleine expansion des magasins-entrepôts. Elle offre une vaste sélection de produits frais, d'épicerie, de surgelés, de produits laitiers et d'articles de cuisine à partir d'un tout nouvel emplacement situé à Anjou. AlimPlus est un distributeur alimentaire qui compte trois centres de distribution stratégiquement positionnés afin de desservir les régions reliant les villes de Gatineau, de Montréal et de Québec.



Walter Capital avait initialement investi dans ces deux entreprises en 2014, voyant les occasions de croissance dans le secteur de l'alimentation. Grâce à ce nouvel investissement en 2017, Mayrand et AlimPlus pourront accélérer leur croissance tout en continuant à profiter du savoir-faire en exploitation, en numérique et en analyse de données que leur offre Walter Capital.

« Chez Walter Capital, nous investissons pour la croissance, c'est pourquoi nous sommes ravis de ce que l'avenir réserve à ces deux chefs de file régionaux habilement dirigés. Mayrand et AlimPlus sont uniquement positionnées pour se démarquer dans leur segment de marché respectif et capturer des parts de marché additionnelles, a affirmé Éric Phaneuf, associé directeur à Walter Capital. La croissance signifie l'embauche de talents et de nouvelles occasions d'avancement pour les employés passionnés. Nous sommes emballés à l'idée de tout ce que nous serons en mesure de réaliser avec nos équipes gagnantes. »

En 2016, Mayrand a lancé avec succès un nouveau concept de magasin, au style renouvelé, en déménageant dans ses nouvelles installations à Anjou. Approvisionnant principalement les PME, Mayrand accueille également le grand public qui peut y magasiner sans avoir à payer de frais d'adhésion. Elle prévoit accroître sa part de marché à court terme grâce à sa croissance organique, ainsi qu'à l'ouverture de nouveaux magasins au cours des prochaines années, en commençant par la région du Grand Montréal. L'entreprise a récemment nommé Danièle Bergeron au poste de présidente et chef de la direction. Elle fera ainsi bénéficier l'équipe de son expertise en commerce de détail et de son expérience de leadership. Madame Bergeron est une intégratrice efficace dont la feuille de route est couronnée de succès attribuables à sa capacité à rassembler des équipes axées sur la performance pour atteindre des objectifs de croissance ambitieux.

AlimPlus est fière de ses installations modernes qui lui permettent d'accroître ses activités de distribution alimentaire à l'aide d'une expansion continue de son offre de produits et de la pénétration de nouveaux marchés. Dans une industrie fragmentée, AlimPlus est bien positionnée pour participer à la consolidation du marché et accroître sa position de chef de file régional. Plus tôt cette année, AlimPlus a procédé à une autre acquisition en joignant ses efforts à ceux de Poulets Riverview Inc., dans le but de créer l'un des plus grands distributeurs alimentaires privés au Québec.

« Walter Capital est un partenaire stratégique idéal pour nous, incarnant les mêmes valeurs entrepreneuriales et possédant l'expertise pour faire passer nos entreprises au niveau supérieur, a souligné Daniel Le Rossignol, président de Mayrand et d'AlimPlus, et principal actionnaire. Nous sommes impatients d'accélérer nos initiatives de croissance et de consolider davantage notre position sur les marchés de la distribution et du commerce de gros en alimentation au Québec. »

