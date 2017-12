Statistiques de ventes résidentielles Centris® - novembre 2017 - Alimenté par la copropriété, le marché immobilier résidentiel montréalais poursuit sa croissance en novembre







L'ÎLE-DES-SOEURS, QC, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, établies d'après la base de données provinciale Centris® des courtiers immobiliers. Ainsi, 3 348 ventes résidentielles ont été conclues au cours du mois de novembre 2017, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à la même période l'an dernier. Il s'agit d'une 17e hausse mensuelle consécutive et également du mois de novembre le plus actif en huit ans. Cliquez ici pour voir la vidéo sur les statistiques de novembre 2017.

Variation des ventes par secteurs

Quatre des cinq principaux secteurs géographiques de la RMR de Montréal ont connu une forte hausse du nombre de transactions, soit la Rive-Sud (+19 %), l'île de Montréal (+13 %), Vaudreuil-Soulanges (+13 %) et la Rive-Nord (+11 %).

L'activité est demeurée stable à Laval .

Statistiques par catégories de propriétés

L'effervescence dans le segment de la copropriété se poursuit, alors que les ventes ont crû de 23 %. Les 1 137 ventes conclues en novembre représentent d'ailleurs un record pour cette période de l'année. On remarque notamment de fortes hausses en banlieue, soit de 33 % sur la Rive-Sud et de 53 % sur la Rive-Nord.

Les ventes d'unifamiliales ont pour leur part enregistré une augmentation de 8 % et représentent toujours la catégorie de propriété la plus populaire, avec 1 807 transactions en novembre.

Le segment des plex de 2 à 5 logements a quant à lui vu ses ventes croître de 5 %, avec 402 transactions conclues.

« L'offre excédentaire de copropriétés qui prévalait il y a deux ans sur le marché s'est complètement résorbée », souligne Mathieu Cousineau, président du conseil d'administration de la CIGM. « Les conditions du marché pour la copropriété sont même à l'avantage des vendeurs dans quelques quartiers sur l'île de Montréal, dont le Plateau Mont-Royal, Rosemont et le Sud-Ouest », ajoute M. Cousineau.

Au chapitre des prix

Le prix médian des maisons unifamiliales s'est établi à 322 000 $ en novembre, soit 5 % de plus qu'un an plus tôt, une augmentation similaire à celles enregistrées à ce chapitre en septembre et en octobre.

Notons que le prix médian des plex a fait un bond de 12 % depuis un an, à 512 500 $.

Pour la copropriété, le prix médian a atteint 254 510 $ en novembre à l'échelle de la RMR, ce qui correspond à une hausse de 3 %.

Nombre de propriétés à vendre

En novembre, le nombre d'inscriptions en vigueur (25 149) était de 13 % inférieur à ce qu'il était au cours de la même période en 2016.

À propos de la Chambre immobilière du Grand Montréal

La Chambre immobilière du Grand Montréal est une association à but non lucratif qui compte plus de 9 000 membres, courtiers immobiliers. Sa mission est de promouvoir et de protéger activement les intérêts professionnels de ses membres afin qu'ils accomplissent avec succès leurs objectifs d'affaires.

À propos de Centris®

Centris.ca est le site Web de l'industrie immobilière québécoise destiné aux consommateurs, où toutes les propriétés à vendre par les courtiers immobiliers au Québec sont réunies à la même adresse. La Société Centris® offre aux intervenants du secteur de l'immobilier l'accès à des données immobilières et à une vaste gamme d'outils technologiques. Centris® gère aussi le système de collaboration utilisé par plus de 13 000 courtiers immobiliers québécois.

Pour accéder à tous les tableaux de statistiques du mois de novembre 2017, cliquez ici.

Pour accéder à tous les tableaux de statistiques cumulatifs de 2017, cliquez ici.

SOURCE Chambre immobilière du Grand Montréal

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 07:00 et diffusé par :