Avis de nomination - M. Dany Michaud, Directeur général, JY VOGHEL INC.

MONT SAINT-HILAIRE, QC, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - M. Jean-Yves Voghel, président de JY VOGHEL INC. est heureux d'annoncer la nomination de M. Dany Michaud au poste de directeur général de son entreprise.

Actuellement président et directeur général de RECYC-QUÉBEC et ce, jusqu'au 31 décembre 2017, M. Michaud joindra l'équipe VOGHEL le 8 janvier 2018.

Diplômé de HEC Montréal et détenteur d'un MBA de l'Université du Québec à Montréal, M. Michaud mène depuis ses débuts une brillante carrière. Au fil des années, il accumule les réussites et se bâtit une solide réputation en confirmant son expertise comme gestionnaire des opérations et de production (GOP) dans le secteur agroalimentaire, notamment chez Crème glacée Lambert, Ouimet Tomasso-Cordon Bleu inc et Boulangerie Weston. Dès 2011, M. Michaud se distingue à la barre de Moisson Montréal en permettant à cette grande banque alimentaire de franchir une nouvelle étape de son développement.

Président-directeur général de RECYC-QUÉBEC depuis octobre 2015, il met à profit sa détermination, ses valeurs profondes ainsi que sa vaste expertise en gestion de projets tout en favorisant la mise en place de solutions innovantes et durables dans le secteur de la gestion des matières résiduelles, et ce, toujours en poursuivant sa volonté de participer activement au changement de la société québécoise.

"J'ai toujours eu en moi une forte fibre entrepreneuriale et je ne pouvais passer à côté de la chance de réaliser un rêve comme celui-là. Je suis très heureux de relever ce nouveau défi en joingnant les rangs de l'entreprise VOGHEL inc. dès la nouvelle année." - Dany Michaud

Par ailleurs, M. Michaud devient également actionnaire de l'entreprise. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que M. Jean-Yves Voghel accueille M. Michaud au sein de l'équipe à titre de directeur général.

En avril dernier, Jean-Sébastien Voghel a pris la décision de renoncer à son poste de directeur général et de repreneur de l'entreprise. Tout en démarrant un nouveau projet dans le secteur de l'immobilier, Jean-Sébastien restera présent au sein de l'équipe VOGHEL et sera assigné à différents postes stratégiques.

"Serein et confiant, je laisse à Dany Michaud la direction de VOGHEL INC. C'est avec beaucoup de fierté que je lui confie une équipe forte et dynamique qui oeuvre jour après jour à la satisfaction de nos précieux clients. J'offre à Dany toute ma collaboration" - Jean-Sébastien Voghel.

À PROPOS DE VOGHEL INC.

Chez VOGHEL INC. nous nous spécialisons, depuis 1996, dans la fourniture d'équipements lourds pour les domaines de l'environnement et de la construction.

Notre approche consiste à offrir à nos clients des équipements innovateurs leur procurant une forte valeur ajoutée à leurs services. Nous n'épargnons aucun effort pour distribuer des machines de qualité et pour offrir un service après-vente de premier ordre, afin d'établir avec nos clients une relation durable, basée sur la confiance, sur l'honnêteté et sur le plaisir.

www.voghel.com

