/R E P R I S E -- Envolez-vous à la recherche du père Noël : une 13e édition remplie de magie grâce à Air Transat et la Fondation Rêves d'enfants/







MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Plusieurs centaines d'enfants atteints de maladies graves et leurs familles ont bénéficié d'un moment de répit aujourd'hui lors de la traditionnelle Envolée annuelle d'Air Transat et de la Fondation Rêves d'enfants. Partis à la recherche du père Noël, les enfants ont réussi à le trouver quelque part dans le ciel, entre Montréal, Toronto, Vancouver, Paris...et le Pôle Nord !

La journée a commencé aux comptoirs d'enregistrement d'Air Transat aux aéroports de Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson, Vancouver et Paris-CDG. La fête s'est poursuivie à la barrière d'embarquement où de nombreuses activités attendaient les enfants avant le décollage. Une fois dans le ciel, un invité surprise a fait rapidement son apparition dans la cabine : le père Noël en personne !

« Pour Air Transat, cet événement est devenu une véritable tradition à l'approche de la période des Fêtes », a déclaré Jean-François Lemay, président-directeur général d'Air Transat. « Il occupe une place de choix dans le coeur de nos employés et dans nos initiatives en matière de responsabilité d'entreprise ».

« Lorsqu'un enfant reçoit un diagnostic de maladie grave, c'est toute la vie de la famille qui est affectée », témoigne Chris Kotsopoulos, directeur général de la Fondation Rêves d'enfants. « Aujourd'hui, nous offrons non seulement un moment de répit à nos familles de rêves loin des hôpitaux, mais nous leur permettons aussi de repartir avec de merveilleux souvenirs tout en profitant de la magie des Fêtes.

Au cours de cette journée magique, Air Transat en a profité pour annoncer un don de 116 000 $ à la Fondation Rêves d'enfants, une somme amassée au cours de la dernière année dans le cadre du programme Petite monnaie, grands coeurs et d'autres initiatives, qui s'ajoute aux cinq millions de dollars remis à Rêves d'enfants depuis le début du partenariat entre les deux organisations en 2004.

L'événement annuel Envolez-vous à la recherche du père Noël est rendu possible grâce au travail bénévole des employés d'Air Transat ainsi qu'à la généreuse collaboration de nombreux partenaires, notamment les aéroports Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson, Vancouver et Paris Aéroport.

Pour plus d'information, suivez le mot-clic #VolPereNoel sur les médias sociaux.

À propos de Petite monnaie, grands coeurs

Le programme Petite monnaie, grands coeurs consiste à recueillir de la monnaie auprès des passagers d'Air Transat à la fin de chaque vol. Depuis décembre 2009, les fonds amassés grâce au programme sont remis à parts égales à la Fondation Rêves d'enfants et à SOS Villages d'Enfants, un organisme international qui prend sous son aile les enfants abandonnés ou orphelins dans 134 pays. Depuis novembre 2017, il est également possible de contribuer au programme Petite monnaie, grands coeurs lors d'une réservation d'un forfait soit en ligne sur transat.com, soit par l'entremise d'un conseiller en voyage ou d'un agent du centre d'appels de Transat.

À propos de Fondation Rêves d'enfants

La Fondation Rêves d'enfants est le plus important organisme permettant aux enfants canadiens de 3 à 17 ans atteints d'une maladie qui menace la vie, de réaliser leur plus grand rêve. Depuis 1984, Rêves d'enfants a permis à plus de 25 000 enfants de réaliser leur rêve le plus cher en compagnie de leur famille. En moyenne, nous accordons trois nouveaux rêves par jour, chaque jour de l'année !

Le personnel professionnel de Rêves d'enfants travaille au sein de divisions situées dans chacune des provinces. Chaque famille de rêve se voit assigner son propre coordonnateur de rêve qui prépare avec soin la réalisation du rêve pour répondre aux besoins particuliers de son enfant. Les rêves de voyage incluent tous les frères et soeurs de 21 ans et moins vivant sous le même toit. De plus, les familles voyagent sans inquiétude grâce à l'assurance exclusive offerte par la Croix Bleue.

L'ouverture de nos critères d'admissibilité aux enfants atteints de maladies neurologiques et génétiques graves reçoit un solide appui de la communauté médicale. Grâce à nos généreux donateurs, aucun enfant n'est placé sur une liste d'attente malgré l'augmentation constante des demandes de rêves.

Plus que jamais, les Canadiens sont encouragés à faire un don pour soutenir la Fondation Rêves d'enfants et ainsi l'aider à octroyer le prochain grand rêve. Visitez le www.revesdenfants.ca pour plus d'information et pour faire un don.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur voyages vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de liaisons internationales dans 26 pays en Amérique, en Europe et au Proche-Orient, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, l'entreprise transporte près de 4,5 millions de passagers. Établie à Montréal, elle emploie 3 000 personnes et exploite une flotte de petits porteurs Boeing et de gros porteurs Airbus. En 2017, Air Transat a mérité le titre de deuxième meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie vacances, et meilleure en Amérique du Nord pour une sixième année consécutive dans la même catégorie, d'après un classement établi par Skytrax. Ses efforts soutenus pour réduire son empreinte environnementale lui ont valu de nombreuses distinctions au cours des dernières années. Ainsi, depuis 2011, elle se classe au premier rang en Amérique du Nord et dans le top 20 mondial de l'indice Atmosfair Airline pour sa performance en matière d'efficacité énergétique. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu le statut de Partenaire Travelife en 2016 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Complice par excellence des vacanciers, elle fête ses 30 ans en 2017.

Source :

www.transat.com

www.revesdenfants.ca

SOURCE Transat A.T. Inc.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 07:00 et diffusé par :