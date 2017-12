/R E P R I S E -- Avis aux médias - Prix d'excellence en arts visuels de la Ville de Montréal - Dévoilement des lauréats du Prix Louis-Comtois et du Prix Pierre-Ayot/







MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Mme Christine Gosselin, membre du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine et du design de la Ville de Montréal, en collaboration avec M. Nikolaos Karathanasis, directeur général de l'Association des galeries d'art contemporain, a le plaisir d'inviter les représentants des médias à la cérémonie de remise du Prix Louis-Comtois et du Prix Pierre-Ayot 2017.

Accompagné d'une bourse de 7 500 $, le Prix Louis-Comtois vise à souligner la qualité de production d'un artiste ayant plus de 15 ans de pratique professionnelle alors que le Prix Pierre-Ayot, doté d'une bourse de 5 000 $, promeut l'excellence de la nouvelle création et reconnaît les diffuseurs qui la soutiennent.

La cérémonie aura lieu :

Date : Le jeudi 7 décembre 2017



Heure : 18 h



Lieu : Musée d'art contemporain de Montréal

185, rue Sainte-Catherine Ouest

Pour en savoir plus sur les finalistes du prix Pierre-Ayot, cliquez ici, et du prix Louis-Comtois, ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 07:00 et diffusé par :