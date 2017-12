Regroupement en assurances de dommages de l'UMQ - Les villes de Matane et Percé réaliseront des économies importantes







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Grâce aux regroupements d'achats de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), les villes de Matane et de Percé réaliseront respectivement des économies de 49 % et de 33 % sur leur couverture en assurances de dommages au cours de la prochaine année.

À la suite de processus d'appels d'offres public lancés par l'UMQ en septembre et en octobre derniers, les contrats pour la couverture d'assurance de dommages des villes de Matane et de Percé ont été octroyés à la société BFL Canada. Les contrats, approuvés par le conseil d'administration de l'UMQ la semaine dernière, entreront en vigueur le 22 décembre prochain, pour la période 2017-2019 (dans le cas de Matane) et le 1er janvier 2018, pour la période 2018-2022 (dans le cas de Percé).

Rappelons que, depuis 2003, l'Union offre à plus d'une centaine de municipalités une solution avantageuse en assurance de dommages qui se caractérise notamment par :

Les taux d'assurance les plus bas du monde municipal;

Des hausses de couverture d'importance;

La disparition d'un très grand nombre de restrictions;

La rédaction de polices d'assurance adaptée au monde municipal;

Des remises sur les fonds de garantie de plus de trois millions $ pour chacune des deux dernières années.

Ce programme est un des nombreux produits et services offerts par l'UMQ à ses membres, qui permettent aux municipalités de bénéficier d'importantes économies.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

