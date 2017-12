/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Présentation du projet de loi portant sur la réforme du système de taxation scolaire et introduisant un mode de taxation scolaire régional */







QUÉBEC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À la suite de la présentation du projet de loi portant sur la réforme du système de taxation scolaire et introduisant un mode de taxation scolaire régional, prévue le jeudi 7 décembre* à l'Assemblée nationale, les représentantes et les représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

Cette conférence de presse sera précédée d'une séance d'information technique du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dont l'objectif est de présenter les différentes propositions contenues au projet de loi et de répondre aux interrogations des médias.

Les journalistes qui désirent couvrir cette activité de presse à l'Assemblée nationale devront se procurer une accréditation auprès du Service aux courriéristes parlementaires au 418 643-1357 ou en faire la demande par courriel à l'adresse accreditations@assnat.qc.ca.

DATE : Le jeudi 7 décembre 2017 *





HEURE : Séance d'information - Après le dépôt du projet de loi *



Point de presse du ministre - 11 h 30





LIEU : Séance d'information

Salle 1.30 - Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec, Québec













Point de presse

Salle 1.30 - Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec, Québec









*Sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale

acceptent d'être saisis du projet de loi.

Source : Marie B. Deschamps

Attachée de presse du cabinet du ministre de l'Éducation

du Loisir et du Sport et ministre responsable de

la région de la Capitale-Nationale

418 644-0664

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

