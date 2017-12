ABB aide Toronto à réduire à zéro les émissions générées par les trains







ABB fournira l'énergie fiable pour la nouvelle ligne de train léger sur rail, qui représente le plus important programme d'infrastructure de transport en commun de l'histoire canadienne.

MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - ABB fournira les éléments clés de la distribution d'électricité pour le projet Eglinton Crosstown, une nouvelle ligne de train léger sur rail (TLR) à Toronto, au Canada, afin d'en assurer une opération sécuritaire et fiable presque sans émissions. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 8,4 milliards de dollars du gouvernement ontarien qui vise à développer le transport en commun dans la région du grand Toronto et de Hamilton.

Le transport de personnes et de marchandise représente environ le quart de la consommation énergétique mondiale. Les véhicules à moteur, les trains et les avions qui utilisent des combustibles fossiles génèrent une proportion similaire de polluants atmosphériques à l'échelle mondiale, y compris les gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète, ainsi que le monoxyde de carbone et d'autres dangers pour la santé humaine.



La région visée fait face à une forte augmentation de l'urbanisation et de la population, et ce projet permettra de tripler l'étendue du service de transport en commun rapide. Ainsi, 81 % des utilisateurs habiteront à moins de 2 km du TLR, ce qui réduira de 29 % par personne les émissions de gaz à effet de serre générées par le transport en commun. Lancé par l'agence de transport ontarienne Metrolinx, ce projet diminuera de façon significative les émissions atmosphériques futures d'une population qui devrait atteindre les 9,6 millions de personnes en 2041.



ABB mettra en place un système de distribution et de traction d'énergie à tension moyenne, incluant des appareils de connexion isolés au gaz et des postes. La technologie novatrice de l'appareillage de commutation isolé au gaz d'ABB réduit l'empreinte écologique de presque 40 % et fournit une solution qui ne requiert presque pas d'entretien. La construction de la ligne Eglinton Crosstown est en cours, et sa mise en service est prévue pour 2021.



« Notre technologie à haut rendement énergétique reconnue assurera une alimentation électrique fiable à l'un des systèmes de transport en commun les plus importants de l'Amérique du Nord et reflétera notre engagement envers l'innovation et la qualité, a affirmé Tarak Mehta, président de la division des produits d'électrification d'ABB. ABB s'engage à façonner et à accélérer la transformation de la mobilité. »



ABB travaillera en partenariat avec Crosslinx Transit Solutions Constructors (CTSC), un consortium composé de SNC-Lavalin, ACS-Dragados, EllisDon et Aecon, pour mener à bien le projet Eglinton Crosstown.



« Nous sommes heureux qu'ABB soit parmi nous pour ce projet et nous aide à fournir un transport durable à long terme et un meilleur système de transport en commun pour la région du grand Toronto », a déclaré Eric Mumm, directeur des systèmes de transport en commun pour CTSC.



« Offrir de l'énergie à un système de transport en commun moderne et durable est en accord avec notre vision d'alimenter l'écosystème d'innovation canadien, a affirmé Nathalie Pilon, présidente d'ABB au Canada. Notre histoire regorge de technologies avant-gardistes dans ce domaine, et nous sommes heureux de collaborer avec CTSC pour ce projet révolutionnaire. »



ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un chef de file et un pionnier de la technologie des produits d'électrification, de la robotique et des déplacements, de l'automatisation industrielle et des réseaux de distribution d'énergie, actif auprès des services publics, de l'industrie, des transports et des infrastructures dans le monde entier. Poursuivant plus de 125 ans d'histoire de l'innovation, ABB trace aujourd'hui l'avenir de la numérisation industrielle et favorise la révolution de l'énergie et la quatrième révolution industrielle. ABB est présente dans plus d'une centaine de pays et compte environ 136 000 employés. www.abb.com

