Capital Group Canada lance un fonds d'obligations mondiales pour une diversification gérée prudemment à l'échelle internationale

TORONTO, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Capital Group a annoncé aujourd'hui le lancement d'un portefeuille de titres à revenu fixe diversifiés à l'échelle mondiale destiné aux investisseurs canadiens : le Fonds Capital Group obligations mondiales (Canada). Cette stratégie vise à offrir un portefeuille d'obligations et d'autres titres de créance d'émetteurs mondiaux géré de manière prudente et qui peut constituer un bon complément aux portefeuilles d'actions.

« Dans ce contexte de taux d'intérêt peu élevés, il est tentant de rechercher le rendement », a déclaré Thomas Høgh, l'un des gestionnaires de portefeuille et le responsable principal des placements, de ce mandat. « Le risque est que les stratégies liées aux obligations à rendement élevé pourraient être exposées à un déclin marqué des prix en raison de leur corrélation étroite avec les marchés actions. Nous croyons que les obligations devraient constituer l'ancrage d'un portefeuille et se comporter comme des obligations. Un portefeuille d'obligations géré prudemment devrait procurer des revenus, la préservation du capital, une protection contre l'inflation ainsi qu'une diversification par rapport aux actions. »

Le Fonds obligations mondiales, qui met l'accent sur des obligations de première qualité, offre une exposition aux marchés des obligations à l'échelle mondiale -- avec des cycles économiques, rendements et évaluations des devises différents --, ce qui peut diversifier encore davantage les obligations. Le fonds peut investir dans n'importe quel pays, devise, qualité de crédit, coupon ou échéance, y compris une combinaison d'obligations d'État ou d'organismes gouvernementaux, de sociétés, d'obligations adossées à des créances hypothécaires et d'obligations adossées à des actifs de partout dans le monde.

Le portefeuille est offert par Capital International Asset Management (Canada), Inc., qui fait partie de Capital Group. Capital Group a commencé à gérer des portefeuilles de titres à revenu fixe pour les investisseurs américains en 1973 et aujourd'hui, l'entreprise gère des actifs à revenu fixe d'une valeur de plus de 295 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale.1 « Capital Group offre un accès aux marchés mondiaux ainsi qu'un engagement d'offrir des frais peu élevés », a souligné Mark Tiffin, président de Capital International Asset Management (Canada). « La recherche approfondie à l'échelle mondiale ainsi que l'expérience permettent également à Capital Group d'être à l'avant-garde des tendances plutôt que de les suivre », a-t-il ajouté. « Cela peut produire de meilleurs résultats pour les investisseurs. »

Les quatre gestionnaires de portefeuille du fonds -- Mark Brett, David Daigle, Thomas Høgh et Rob Neithart -- géreront chacun une partie des actifs du fonds de façon indépendante et ils détiennent une expérience médiane de 30 ans en matière de placements. Les gestionnaires de portefeuilles à revenu fixe de Capital Group bénéficient de l'appui de 40 analystes et de 28 négociateurs établis à Los Angeles, Singapour, Londres et New York.

