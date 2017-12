Avis aux médias - La FQM présentera les résultats de son enquête sur les embûches rencontrées par les femmes en politique municipale







QUÉBEC, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Mesdames Renée Rouleau et Danielle Duchesneau DuSablon, respectivement mairesse de Saint-Georges-de-Clarenceville et mairesse suppléante de Saint-Casimir et membres du comité Femmes et politique municipale de Fédération québécoise des municipalités (FQM), présenteront les résultats d'une enquête menée auprès de 679 élu(e)s lors des consultations de la Commission des relations avec les citoyens de l'Assemblée nationale sur la place des femmes en politique, jeudi 7 décembre, à 14 h 15 à la salle Louis-Joseph-Papineau.

Mmes Rouleau et Duchesneau DuSablon seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes à la suite de leur présentation.

Aide-mémoire Quoi : Présentation de l'enquête de la FQM à la Commission des relations avec les citoyens sur la place des femmes en politique municipale Qui : M me Renée Rouleau, mairesse de Saint-Georges-de-Clarenceville

Quand : 7 décembre 2017, à partir de 14 h 15 Où : Assemblée nationale

Salle Louis-Joseph-Papineau

1045, rue des Parlementaires

Québec

