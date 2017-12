Plintron s'élève sur l'échelle des valeurs de l''Internet des objets' et annonce le lancement d'une plate-forme complète pour l'IdO







Plintron, leader mondial des services de communications dans le nuage, a annoncé le lancement d'une plate-forme complète pour l'Internet des Objets.

On s'attend à ce que le marché mondial de l'Internet des Objets atteigne 1,29 trillion de dollars en 2020 avec plus de 30 milliards d'appareils terminaux en usage.

Cette plate-forme IdO de Plintron représente une impulsion pour les entreprises de l'IdO, car elle est offerte avec la plate-forme leader de l'industrie Cloud Communications de Plintron, laquelle permet un accès dans le monde entier à des centres de données et infrastructures dans le nuage, une connectivité mondiale de réseaux, un accès cellulaire au commerce en gros dans de multiples pays et des services professionnels. Plintron offre une flexibilité complète de déploiement, avec choix pour site d'hébergement sur nuage soit public soit privé. Plintron fournit déjà une connectivité pour des entreprises de l'IdO en Europe et en Amérique latine. Elle a de plus une vaste expérience dans le déploiement, le lancement et le dimensionnement d'entreprises basées dans le nuage pour des clientèles réparties autour du monde.

La plate-forme IdO de Plintron comporte des modules couvrant toutes les fonctions de gestion d'appareil, gestion de sécurité d'information (SIM), stockage et analytique de données avec capacités d'apprentissage machine et intelligence artificielle, adaptateur de service, moteur de règles et interface de contrôle. C'est une plate-forme gérée dans le nuage permettant aux appareils connectés d'interagir facilement et en sécurité avec des applications verticales de l'industrie. Son interface de programmation d'application (API) et ses kits de développement logiciel (SDK) la rendent extrêmement personnalisable pour répondre aux besoins du consommateur.

Pour les entreprises cherchant à lancer des capacités d'IdO dans leurs opérations ou pour les entreprises activant déjà l'IdO et recherchant une solution IdO qui soit plus fiable, plus flexible et plus à la pointe du progrès, Plintron est manifestement le partenaire mondial de choix.

Plintron est opérationnelle sur six continents dans 25 pays avec son propre réseau et elle est accessible dans le monde entier avec ses réseaux dans le nuage. Elle a permis plus de 90 millions de connexions sur sa plate-forme de nuage pour opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO) et l'IdO, et elle vise à présent un milliard de connexions d'ici 2025.

Mohan Kumar Sundaram, cofondateur et président du groupe Plintron a commenté : « L'écosystème de l'IdO va considérablement améliorer la qualité des êtres vivants de cette planète. Nous sommes le catalyseur qui facilite la solution d'IdO pour les partenaires d'appareils et d'applications faisant appel à notre plate-forme d'IdO et à ses possibilités de connectivité. Nous avons hâte de travailler avec des entreprises visionnaires cherchant à profiter du potentiel de l'Internet des Objets et de faire partie de leur croissance. »

« Dans l'IdO, le grand défi, c'est de mobiliser efficacement les données et de rassembler des perspectives qui soient exploitables et utilisables en temps opportun : c'est le défi que nous résolvons. L'architecture robuste de la plate-forme de Plintron permet aux entreprises sur l'ensemble des marchés verticaux d'être en direct sur l'IdO avec le réseau, le dispositif et l'application de leur choix, et de récolter des avantages opérationnels, » a fait observer Subhashree Radhakrishnan, cofondateur et vice-président.

À propos de Plintron :

Plintron, fondée en 2008, est une entreprise multinationale leader des services de connectivité par sa plate-forme pour les MVNO et le secteur de l'IdO, et qui est opérationnelle dans 25 pays sur six continents. Plintron est basée à Singapour avec des bureaux à Londres, New Delhi, São Paulo et Seattle. Son Centre mondial de technologie et d'assistance 24h/24, 7j/7 disposant d'un effectif de plus de 1000 personnes est situé à Chennai en Inde pour des opérations dans le monde entier.

Pour davantage de renseignements, visitez : http://www.plintron.com

Pour des détails complémentaires, contactez :

Arvind Balakrishnan

marketing@plintron.com

(+44)74-2480-9780



