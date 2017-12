Santé Naturelle Adrien Gagnon : une plateforme Web revampée signée Reptile







MONTRÉAL, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'équipe de Reptile est fière de présenter la nouvelle plateforme Web développée pour Santé Naturelle Adrien Gagnon, une entreprise évoluant depuis plus de 70 ans dans le domaine des produits naturels visant la santé et le bien-être de tous. Cette refonte complète était nécessaire par souci de cohérence avec les nouveaux objectifs plus ambitieux de l'entreprise, ceux d'assurer sa présence à différents niveaux incluant la vente au détail, sur le Web, et tout autre support de communication. L'optimisation du site présentait ainsi de réels défis quant au design, au contenu, à la programmation et à la stratégie. « Bref, toutes les spécialités de notre agence ont dû être sollicitées. »

Éléments stratégiques

Pour vendre ses produits sur le Web à l'extérieur du Québec, Santé Naturelle Adrien Gagnon devait répondre aux attentes des consommateurs. Dans un premier temps, l'agence Reptile s'est donc penchée sur le CRO (Conversion Rate Optimization - optimisation des taux de conversion), un bon indicateur des éléments du site Web à optimiser en ce sens. En lien avec ceux-ci, le design devait également subir une cure de jeunesse, et être ramené à l'essentiel de la mission de l'entreprise : la santé, le bien-être, la nature, le tout dans une optique claire de développement stratégique à l'échelle du Canada visant principalement, sans s'y restreindre, la femme de 30-50 ans qui adopte un mode de vie sain et actif.

« C'est définitivement un site qui redéfinit les standards de la vente de produits naturels en ligne. » Reptile témoigne ainsi autant du design et des visuels que des fonctionnalités intelligentes intégrées facilitant l'expérience client. D'autres fonctions seront ajoutées dans le futur, toujours dans le but d'améliorer la navigation sur le site et de favoriser une expérience positive autant chez les utilisateurs que pour les administrateurs.

Expertise accessible

La consultation d'un naturopathe n'aura jamais été aussi facile?! Le consommateur d'aujourd'hui, plus conscient de sa santé, peut maintenant obtenir l'avis d'un expert en ligne. Il n'y a ainsi plus de frein à l'utilisation de produits naturels puisque les renseignements à leur sujet sont à leur portée. « Adrien Gagnon rend accessible leur expertise rapidement, facilement et, surtout, gratuitement. »

Dans la rubrique Conseils Santé, le consommateur trouvera aussi une foule d'informations sur des sujets d'intérêt visant l'amélioration de sa santé, notamment la mémoire (troubles de la mémoire), la rétention d'eau ou encore l'insomnie. Les produits sont également présentés par catégories : articulations, contrôle du poids et digestion, pour ne nommer que ceux-là. Autant de façons pour guider le consommateur dans sa quête du mieux-être.

À propos de Santé Naturelle Adrien Gagnon

Santé Naturelle Adrien Gagnon fut fondée en 1946 par un ancien culturiste duquel l'entreprise tient son nom. Ce pionnier de la naturopathie, soucieux de la santé et du bien-être des gens, développe depuis différentes gammes de produits de santé naturels, toutes plus novatrices les unes que les autres, notamment la Glucosamine, lancée en 1997, une première au Canada. Avec plus de 150 vitamines, minéraux et suppléments, Santé Naturelle Adrien Gagnon s'inscrit parmi les plus importantes entreprises du domaine au pays. Ses produits se retrouvent ainsi dans plus de 1000 pharmacies réparties à travers plus de 20 pays, ainsi que sur le Web. Pour de plus amples renseignements sur Santé Naturelle Adrien Gagnon, visitez le site.

www.adriengagnon.com

À propos de Reptile

Avec plus de 15 ans dans le monde du numérique, Reptile se donne comme mission d'accompagner ses clients vers des résultats inégalés. L'agence propose des stratégies créatives répondant à des besoins d'affaires précis. Elle assure ensuite leur déploiement dans tout l'univers numérique.

www.reptile.tech

SOURCE Reptile

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 05:00 et diffusé par :