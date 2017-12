Toujours prêt en cas de forte affluence







DIEGEM, Belgium, December 7, 2017 /PRNewswire/ --

Le nouveau distributeur Tork PeakServe® offre une capacité maximale pour des sanitaires très fréquentés

Les fortes concentrations de personnes dans des lieux publics comme les aéroports ou les stades constituent un défi pour tous les agents d'entretien. En effet, elles aboutissent souvent à des toilettes bondées et sales ainsi qu'à des distributeurs de savon ou d'essuie-mains vides. Comme en atteste une nouvelle étude de Tork, dans un stade, un spectateur sur quatre évite le passage aux toilettes. Pour une plus grande satisfaction des clients, le spécialiste de l'hygiène Tork propose désormais le distributeur d'essuie-mains innovant Tork PeakServe®. Il allie une contenance jamais atteinte jusqu'ici à une méthode unique permettant une distribution rapide et ininterrompue des essuie-mains. Résultat : il permet de répondre aux besoins de 250 % de personnes supplémentaires avant de devoir être rechargé.

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur :

https://www.multivu.com/players/fr/8216751-neues-spendersystem-tork-peakserve/

Une étude Ipsos commanditée par Essity, la société-mère de Tork, montre que des toilettes sales et bondées constituent le problème majeur pour les visiteurs de lieux publics très fréquentés. « La satisfaction des clients est un bien précieux, et les sanitaires y contribuent de manière décisive. Ainsi, un client sur trois boit et mange moins pour éviter de devoir aller aux toilettes. Cela peut avoir des répercussions négatives sur les affaires de l'organisateur, car la vente de plats et de boissons représente souvent une part importante du chiffre d'affaires total », explique Doris Berens-Bredahl, Senior Product Manager Washroom chez Tork.

Le nouveau distributeur Tork PeakServe® se distingue par un nouvel essuie-mains breveté, pour une distribution ininterrompue :

Un système amélioré : chaque paquet est constitué d'essuie-mains individuels reliés les uns aux autres. Le système breveté permet une distribution rapide et continue aux heures d'affluence, en évitant les bourrages.

: chaque paquet est constitué d'essuie-mains individuels reliés les uns aux autres. Le système breveté permet une distribution rapide et continue aux heures d'affluence, en évitant les bourrages. Forte contenance : les essuie-mains sont deux fois plus comprimés lors de la production que les essuie-mains habituels. Tork PeakServe® permet ainsi une contenance plus importante que tout autre système. Un seul distributeur contient 2132 serviettes et peut ainsi répondre aux besoins de plus de 1000 clients ? à savoir 600 personnes de plus que pour les distributeurs traditionnels.

les essuie-mains sont deux fois plus comprimés lors de la production que les essuie-mains habituels. Tork PeakServe® permet ainsi une contenance plus importante que tout autre système. Un seul distributeur contient 2132 serviettes et peut ainsi répondre aux besoins de plus de 1000 clients ? à savoir 600 personnes de plus que pour les distributeurs traditionnels. Rechargement flexible : Tork PeakServe® se recharge deux fois plus vite. Le distributeur est réapprovisionné par dessous, de sorte que le premier essuie-mains du nouveau paquet se rattache au dernier qui reste dans le distributeur. Ainsi, les agents de nettoyage ont plus de temps pour se concentrer sur les tâches de nettoyage importantes.

À propos de l'étude :

L''étude a été commanditée par Essity et réalisée en ligne par Ipsos auprès de 3000 personnes qui se sont rendues au cours des neuf derniers mois dans des lieux publics hautement fréquentés ( >100 personnes). Le sondage a été réalisé en 2016 en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Pologne, en Suède et aux États-Unis.

Résultats du sondage concernant les sanitaires hautement fréquentés :

- 71 % des visiteurs ont été occasionnellement mécontents des sanitaires, 28 % des personnes interrogées souvent (ou toujours)

- 42 % des personnes affirment que le mécontentement à l'égard des sanitaires a eu dans l'ensemble une influence négative sur leur satisfaction à l'égard de l'événement.

- Presque une personne interrogée sur quatre a parlé à ses amis ou à des proches d'une mauvaise expérience de sanitaires (et 4 % l'ont évoquée sur les réseaux sociaux).

- Les sanitaires sales et bondés constituent le problème numéro un pour la plupart des personnes se rendant à un événement. Les principales raisons sont la peur de la saleté et du manque d'hygiène (37 %) ainsi que la crainte de rater une partie de l'événement à cause de l'attente.

Presque un tiers (32 %) des clients qui évitent le passage aux toilettes restreignent également leur consommation d'aliments et de boissons.

À propos d'Essity

Essity est un leader mondial des produits de santé et d'hygiène. Le groupe développe, fabrique et commercialise des papiers hygiéniques pour les consommateurs finaux, des solutions d'hygiène ainsi que des produits de soins corporels. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie des personnes grâce à des solutions d'hygiène et de santé hautement performants. Essity réalise ses ventes dans environ 150 pays avec des marques mondiales de renom, notamment les leaders TENA et Tork. Le groupe compte environ 48 000 collaborateurs dans le monde. Son chiffre d'affaires en 2016 s'élevait à 10,7 milliards d'euros. Essity a son siège à Stockholm en Suède et l'entreprise est cotée depuis 2017 au Nasdaq de Stockholm. Essity faisait auparavant partie du groupe SCA. Vous trouverez plus d'informations sur http://www.essity.com.

John Kinnart

Senior Consultant

m: +32-476-24-2743

e: john.kinnart@outsource.be

Outsource Communications | Reputation Architects

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/603971/Tork_PeakServe.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/fr/8216751-neues-spendersystem-tork-peakserve/

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 05:00 et diffusé par :