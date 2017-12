Faire avancer les soins primaires : points forts de la 3e Conférence internationale sur les soins primaires de la PHCC







DOHA, Qatar, December 7, 2017 /PRNewswire/ --

Cette année, la 3e Conférence internationale de la PHCC sous le patronage de Son Excellence le Dr Hanan Mohamed Al Kuwari, ministre de la Santé publique de l'État du Qatar, sera riche en histoires captivantes sur les approches des systèmes cliniques et de santé face aux principaux défis et aux tendances modernes en lien avec la santé. Des esprits internationaux du monde de la santé ont été rassemblés avec des messages clairs sur les défis rencontrés par les soins primaires et l'importance des partenariats et des collaborations pour faire avancer les bonnes pratiques.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8235751-advancing-primary-care-phcc-conference/

« Nous investissons de plus en plus dans les soins primaires chaque année, nos nouveaux centres de santé et bien-être prodiguant bien plus de soins aux foyers des individus que jamais auparavant. C'est pourquoi la conférence de cette année représente une opportunité inédite, pour nos clients et nos professionnels de santé, d'explorer de nouvelles approches innovantes pour mettre en oeuvre notre vision fondée sur l'amélioration de la santé de la population et aider les gens à rester en bonne forme et en bonne santé », a déclaré Son Excellence le Dr Hanan Mohamed Al Kuwari, ministre de la Santé publique.

Le Dr Mariam Abdulmalik, directrice générale de la PHCC, a ouvert la dernière journée de la 3e Conférence internationale sur les soins primaires avec un discours liminaire sur « Les composantes (pour une transformation dynamique) des soins de santé primaires : une approche étudiée au travers du parcours dans les soins de santé de la PHCC. » La présentation a souligné la position des soins primaires comme la première étape des soins de santé dans le système de santé du Qatar.

Le Dr Abdul Malik a commenté : « Cela fut pour nous une excellente occasion de partager l'héritage du Qatar avec nos collègues internationaux en vue de promouvoir la santé et le bien-être des personnes par l'offre de services de santé exceptionnels. Certains des plus grands esprits dans le domaine de la santé à l'échelle mondiale se sont réunis et ont partagé leurs expériences, leurs recherches et leurs idées, créant une plateforme de discussion et un espace favorisant une inspiration mutuelle pour l'avenir. »

Consultez les moments forts ici.

Contact : PublicRelationsandMedia@phcc.gov.qa, +974-5509-3146

(Photo : http://mma.prnewswire.com/media/616214/PHCC_Primary_Care_Conference.jpg)



Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8235751-advancing-primary-care-phcc-conference/



Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 03:06 et diffusé par :