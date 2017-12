Les virus et bactéries associés à une infertilité d'étiologie inconnue sont désormais aisément identifiés à l'aide de deux tests non invasifs, hautement sensibles, mis au point par Locus Medicus Clinic







DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT D'INFERTILITÉ INEXPLIQUÉE PAR DEUX NOUVELLES MÉTHODES RÉVOLUTIONNAIRES DISPONIBLES À PRÉSENT EN EUROPE

20 années de recherches ont amené Locus Medicus, installation pionnière grecque de clinique médicale et de recherches, à la découverte des tests Hidden-C® et SPI[TM], ainsi que de méthodes publiées et brevetées à l'échelle internationale pour étude non invasive des appareils reproducteurs mâle et femelle. Ces tests sont désormais disponibles pour les patients dans toute l'Europe grâce à la plate-forme en ligne http://www.locus-medicus.com.

Le test HIDDEN-C® c hange la façon dont nous envisageons la santé de la reproduction chez lafemme

Le test Hidden-C® est une méthode unique, non invasive, qui utilise le sang menstruel pour fournir une meilleure compréhension de la santé de la reproduction féminine. Ce test est en mesure d'identifier dans un seul échantillon plus de 31 des microorganismes, virus et champignons pouvant rester asymptomatiques et conduire à une infertilité ou des infections sexuellement transmissibles.

« L'innovation dans le test Hidden-C® repose sur l'utilisation du flux menstruel qui en s'écoulant à travers la partie supérieure et inférieure du tractus génital femelle entraîne des cellules détachées de l'endomètre de même que des microorganismes contenus dans les sécrétions utérines et vaginales, ceci constituant une source complexe de renseignements. Associé à la sensibilité extrêmement élevée de la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) en temps réel, la sensibilité du test Hidden-C® dépasse 95 % pour le screening de présence dans l'endomètre de pathogènes ; il permet ainsi de révéler des infections dissimulées dans la partie supérieure et la partie inférieure du tractus génital, » commente Dr Vassilis Tsilivakos, directeur de recherche en médecine de la reproduction chez Locus Medicus.

LE SPERME PEUT ÊTRE À L'ORIGINE DES ÉCHECS PRÉCOCES DE GROSSESSES ET DES FAUSSES-COUCHES RÉPÉTÉES

Les laboratoires Locus Medicus proposent une recherche complète sur le sperme afin d'identifier des microorganismes éventuellement dissimulés à l'intérieur des spermatozoïdes et pouvant avoir une influence cruciale sur la grossesse future même après une conception réussie. Le test SPI[TM] (Sperm Pathogen Immunophenotyping, immunophénotypage de pathogènes de sperme) est le test le plus sensible disponible commercialement pour permettre la détection d'agents pathogènes intracellulaires pouvant conduire à une fausse-couche précoce.

La « trousse de fertilité » (fertility kit) peut s'acheter sur http://www.locus-medicus.com. Les patients se trouvent dans le confort de leur domicile pour recueillir les échantillons et les expédier ensuite chez Locus Medicus en Grèce. Les analyses sont effectuées dans les laboratoires de Locus Medicus et les résultats sont envoyés par courriel aux patients dans les six jours après réception de ces échantillons.

Le test Hidden-C® : brevet EP 1395670 - DÉTERMINATION DU STATUT ENDOMÉTRIAL PAR TESTS SUR TISSU DE MENSTRUATION

Le test SPI[TM] : brevet EP2831588 A1 - MÉTHODE DE DÉTECTION D'AGENT INFECTIEUX INTRACELLULAIRE DANS LES CELLULES DU SPERME

