L'expertise québécoise en anti-corruption à Paris







PARIS, le 7 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le sillage de la Journée internationale de lutte contre la corruption qui aura lieu le 9 décembre prochain, monsieur Christian Levesque, président de LEVESQUE Éthique et président et chef de délégation du comité canadien pour la création de la norme anti-corruption ISO 37001, animera aujourd'hui, dans le cadre de la Conférence de Paris organisée par le Forum économique international des Amériques, un panel intitulé Face à la corruption, comment rétablir la confiance du secteur public, du secteur privé et de la société civile.

Cet événement réunit des spécialistes de lutte contre la corruption provenant de plusieurs pays et se veut une occasion d'échanger sur l'état de la corruption, ses impacts sur la confiance de la société civile envers ses institutions, en plus d'aborder les effets de solutions innovantes qui ont été développées au niveau international, plus particulièrement, la norme ISO 37001 : Système de management anti-corruption.

« La corruption sous toutes ses formes a des conséquences catastrophiques en étant un frein à la croissance économique et à l'amélioration de la qualité de vie de populations entières à l'échelle internationale. Je demeure convaincu qu'il est de notre devoir collectif de tout mettre en oeuvre pour la prévenir et pour l'éradiquer et ainsi assurer le développement durable de notre société », soutient monsieur Levesque.

De plus, monsieur Levesque, tient à réaffirmer l'importance de lutter collectivement contre la corruption et à souligner l'importance, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, de mettre en place de bonnes pratiques en matière d'éthique et de déontologie, en plus d'une gouvernance qui vise à assurer la prévention de la corruption sous toutes ses formes et à tous les niveaux des organisations.

« Les efforts de lutte contre la corruption doivent continuer de se développer activement afin de rétablir la confiance entre les acteurs de la société civile, qu'ils soient gouvernements, entreprises ou citoyens, cette confiance s'avérant essentielle pour favoriser la participation citoyenne et de faire vivre sainement nos institutions démocratiques » réitère monsieur Levesque.

Quoi : Panel - Face à la corruption, comment rétablir la confiance du secteur public, du secteur privé et de la société civile



Qui : Christian Levesque, président de LEVESQUE Éthique et président et chef de délégation du comité canadien pour la création de la norme anti-corruption ISO 37001.



Quand : 7 décembre 2017, 11h30 à 13h (heure de Paris)



Où : Centre de Conférences de l'OCDE - Château de la Muette

2 rue André Pascal

75775 Paris Cedex 16, France

Facebook en direct : http://www.facebook.com/levesquestrategies

Liens utiles :

Pour connaître les panélistes du Panel Face à la corruption, comment rétablir la confiance du secteur public, du secteur privé et de la société civile : levesqueethique.com/evenements

Conférence de Paris

forum-ameriques.org/paris/accueil/

Journée internationale de lutte contre la corruption

www.un.org/fr/events/anticorruptionday/

À propos de LEVESQUE Éthique

LEVESQUE Éthique, division de LEVESQUE Stratégies, oeuvre dans le secteur des services-conseils en matière d'éthique, de déontologie et de lutte contre la corruption en accompagnant les organisations privées ou publiques, à but lucratif ou non, ainsi que les différents paliers de gouvernement qui désirent mettre en place des processus de gestion et une structure de gouvernance qui respectent les meilleurs pratiques en matière d'intégrité. De plus, LEVESQUE Éthique est pionnière dans l'accompagnement des organisations qui désirent implanter et obtenir la certification ISO 37001.

levesqueethique.com

SOURCE LEVESQUE Stratégies & Affaires publiques

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 04:00 et diffusé par :