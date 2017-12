Près des deux tiers des Canadiens affirment qu'ils ne maîtrisent pas leurs dépenses pendant la période des Fêtes, révèle un sondage de la Banque CIBC







Les budgets d'achats de cadeaux grimpent de 8 % comparativement à 2016 et les enfants du millénaire augmentent leurs dépenses de 39 %.

TORONTO, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Près des deux tiers des Canadiens affirment qu'ils perdent la maîtrise de leurs dépenses pendant la période des Fêtes, révèle un nouveau sondage de la Banque CIBC (CM aux bourses de Toronto et de New York). Les budgets de magasinage des Fêtes ont augmenté de 8 % par rapport à l'an dernier, s'élevant en moyenne à près de 650 $, et les Canadiens prévoient de dépenser en moyenne une somme supplémentaire de 300 $ en réceptions et autres célébrations au cours de cette période festive.

Toutefois, le sondage indique que plus de la moitié (52 %) des répondants s'attendent à dépasser leur budget, et deux répondants sur cinq (41 %) reconnaissent qu'ils n'ont vraiment pas les moyens de dépenser autant pendant la période des Fêtes, mais qu'ils se sentent obligés de participer.

« Alors que les Fêtes devraient constituer une période propice pour renouer avec des proches, les Canadiens nous disent qu'ils se sentent secrètement frustrés en raison du magasinage, du stress et des dépenses excessives qui peuvent finir par éclipser la joie de cette période », a déclaré David Nicholson, vice-président, Service Impérial, Banque CIBC. « Il est temps de redéfinir les attentes, de façon à ce que l'on puisse profiter pleinement du temps des Fêtes. Aucune tradition n'est coulée dans le béton. Avec vos amis et les membres de votre famille, prenez le temps de discuter de nouvelles traditions qui pourraient mieux refléter vos valeurs communes et vous aider à diminuer les coûts et le stress liés à la période des Fêtes. »

Principales conclusions du sondage :

64 % des Canadiens affirment qu'ils « ne maîtrisent pas leurs dépenses pendant la période des Fêtes ».

Les Canadiens prévoient de dépenser en moyenne 643 $ pour le magasinage des Fêtes, une hausse de 8 % comparativement à la somme de 597 $ qu'ils avaient mentionnée l'an dernier.

Cette année, les enfants du millénaire augmentent leurs dépenses de 39 %, ce qui représente une somme d'environ 555 $, et près de la moitié d'entre eux indique qu'ils sont des Pères Noël des temps modernes qui « adorent offrir des cadeaux à l'occasion de la période des Fêtes ».

, ce qui représente une somme d'environ , et près de la moitié d'entre eux indique qu'ils sont des Pères Noël des temps modernes qui « adorent offrir des cadeaux à l'occasion de la période des Fêtes ».

Les répondants des provinces de l'Atlantique sont une fois de plus ceux qui achètent le plus de cadeaux au pays. Ils dépensent en moyenne 827 $.



Les dépenses ont augmenté dans toutes les provinces sauf en Alberta, où les budgets de magasinage des Fêtes ont quelque peu diminué cette année.

Les Canadiens consacreront une somme de 291 $ à des dépenses supplémentaires du temps des Fêtes, notamment les décorations, les réceptions, les célébrations du Nouvel An et les soldes de l'Après-Noël;

cette somme est plus élevée en Colombie-Britannique et en Ontario, où elle atteint 413 $ et 302 $, respectivement.

Plus de la moitié (52 %) des répondants s'attendent à dépasser le budget qu'ils ont établi pour la période des Fêtes.

74 % d'entre eux souhaiteraient pouvoir épargner davantage à cette période de l'année.

Alors que la plupart auront recours au crédit (59 %) et à l'argent comptant ou à la carte de débit (50 %) pour payer leurs factures de la période des Fêtes, le sondage révèle que le recours aux points de récompense ou aux cartes-cadeaux pour couvrir une partie des dépenses est de plus en plus courant, particulièrement chez les femmes, les enfants du millénaire et les Canadiens des provinces de l'Atlantique.

« Tandis que les trois quarts des Canadiens reconnaissent qu'ils "souhaiteraient pouvoir épargner davantage" à cette période de l'année, il est évident que nous devons procéder différemment, soit accorder la priorité à l'épargne et trouver de nouvelles façons de réduire les coûts pendant cette période », a déclaré M. Nicholson. « Cela signifie notamment qu'il faut mener des discussions difficiles, s'en tenir à un budget ferme et établir un plan d'épargne, de façon à ce que la période des Fêtes ne vous détourne pas de vos objectifs. »

Bah! Sottise! : des traditions des Fêtes qui sont coûteuses

Le magasinage effréné, les dépenses excessives, le manque de temps et le fait de se sentir obligé d'offrir des cadeaux - en fait, « le temps des Fêtes tout entier » - constituent les principales sources d'irritation de la période des Fêtes pour les Canadiens, révèle le sondage. Jusqu'à deux répondants sur cinq (41 %) reconnaissent qu'ils n'ont pas les moyens de dépenser autant pour la période des Fêtes, mais qu'ils ne veulent pas passer pour Scrooge, le trouble-fête qui déclarait Bah! Sottise!, en étant les premiers à soulever l'idée de ne pas offrir de cadeaux, ou qu'ils connaissent au moins une personne dont ils souhaiteraient qu'elle cesse de leur offrir un cadeau pour qu'ils n'aient pas à lui en offrir un à leur tour.

La moitié (50 %) des Canadiens reconnaissent que le fait d'échanger des cadeaux les réjouit un peu, ou qu'ils se sentent obligés d'y participer, et 9 % affirment qu'ils détestent offrir des cadeaux en raison des coûts et du stress qui en découlent.

Le sondage a également révélé que 38 % des Canadiens ont déjà modifié une tradition du temps des Fêtes afin de diminuer le stress et les dépenses : 43 % établissent une limite aux dépenses en matière de cadeaux, 27 % acceptent d'offrir des cadeaux aux jeunes enfants uniquement et 20 % optent pour l'échange d'un unique cadeau provenant d'un Père Noël secret.

Parmi eux, un sur quatre (27 %) ne participe tout simplement pas aux échanges de cadeaux et 14 % ont opté pour une expérience partagée plutôt que pour un échange de cadeaux.

Offrez un cadeau en argent

L'argent ou les cartes-cadeaux sont les cadeaux les plus populaires cette année, plus de la moitié (56 %) des répondants les ayant inscrits sur leur liste de souhaits. Ce souhait correspond aux résultats d'un sondage antérieur de la Banque CIBC sur l'épargne, qui révélait que de nombreux Canadiens reçoivent des fonds supplémentaires tout au long de l'année, qui pourraient servir à étoffer leur épargne à court ou à long terme.

De plus, le sondage révèle que près de la moitié (48 %) des personnes interrogées envoient de l'argent ou des cadeaux par la poste à des proches pendant la période des Fêtes.

« Envoyer de l'argent par les canaux numériques peut être un excellent moyen de réduire le stress et les coûts », a mentionné M. Nicholson, qui recommande d'envoyer de l'argent rapidement et facilement par virements électroniques ou avec le service de transfert de fonds sans frais Virement de fonds mondial CIBC. « L'avantage est que vous pouvez transférer immédiatement ces fonds supplémentaires dans votre compte d'épargne afin de vous rapprocher de vos objectifs d'épargne et, au bout du compte, des articles plus importants qui figurent sur votre liste de souhaits. »

Cinq conseils pour passer de joyeuses Fêtes :

Repensez les attentes en compagnie des membres de votre famille et de vos amis. Dressez une liste et effectuez le suivi de vos dépenses. Servez-vous de cartes prépayées afin d'éviter les dépenses excessives. Utilisez vos points de récompense ou des cartes-cadeaux pour couvrir une partie des coûts. Servez-vous des cadeaux en argent pour contribuer à atteindre vos objectifs d'épargne.

PRINCIPALES CONCLUSIONS DU SONDAGE :

Montant moyen que les Canadiens prévoient dépenser pour leurs achats des Fêtes cette année, par région :



2017 2016 Tous les Canadiens 643 $ 597 $ Colombie-Britannique 661 $ 529 $ Alberta 676 $ 688 $ Manitoba et Saskatchewan 653 $ 647 $ Ontario 692 $ 670 $ Québec 479 $ 406 $ Canada atlantique 827 $ 803 $

Montant moyen que les Canadiens prévoient dépenser pour leurs achats des Fêtes cette année, par tranche d'âge :



2017 2016 De 18 à 34 ans 555 $ 399 $ De 35 à 54 ans 669 $ 670 $ 55 ans ou plus 696 $ 693 $

Montant moyen que les Canadiens dépenseront pour d'autres frais liés à la période des Fêtes, y compris les réceptions, les traditions du Nouvel An, les soldes de l'Après-Noël et les décorations, par région :



2017 Tous les Canadiens 291 $ Colombie-Britannique 413 $ Alberta 284 $ Manitoba et Saskatchewan 285 $ Ontario 302 $ Québec 221 $ Canada atlantique 252 $

Montant moyen que les Canadiens dépenseront pour d'autres frais liés à la période des Fêtes, y compris les réceptions, les traditions du Nouvel An, les soldes de l'Après-Noël et les décorations, par tranche d'âge :



2017 De 18 à 34 ans 266 $ De 35 à 54 ans 306 $ 55 ans ou plus 296 $

Pourcentage des Canadiens qui déclarent qu'ils dépassent probablement leur budget en cette période des Fêtes pour des dépenses relatives aux Fêtes, par tranche d'âge :



Tous les

Canadiens De

18 à

34 ans De

35 à

54 ans 55 ans

ou

plus Très probable 17 % 24 % 18 % 10 % Assez probable 35 % 38 % 38 % 29 % Assez improbable 28 % 28 % 25 % 30 % Très improbable 20 % 10 % 19 % 31 %

Les cinq plus grandes sources d'irritation de la période des Fêtes pour les Canadiens :

La folie du magasinage des Fêtes 23 % Dépasser son budget ou effectuer des dépenses imprévues 16 % Manquer de temps pendant la période des Fêtes 13 % Se sentir obligé d'offrir des cadeaux 10 % Tout ce qui precede - la période des Fêtes en elle-même 16 %

Description que les Canadiens font de leur type de personnalité lorsque vient le temps d'offrir des cadeaux, par tranche d'âge :



Tous les Canadiens De 18 à 34 ans De 35 à 54 ans 55 ans ou

plus Le Père Noël moderne - J'adore offrir des cadeaux à mes amis et aux membres de ma famille à l'occasion des Fêtes. Cela fait partie de la magie de la période des Fêtes! 42 % 47 % 40 % 40 % Le traditionaliste - Le fait d'offrir des cadeaux à mes amis et aux membres de ma famille à l'occasion des Fêtes me réjouit un peu - c'est une tradition. 29 % 27 % 30 % 29 % Le « contraint et forcé » - J'offre des cadeaux des Fêtes au moins grand nombre de personnes possible - et surtout parce que je me sens obligé de le faire ou qu'ils m'ont offert un cadeau. 12 % 15 % 12 % 11 % Le rabat-joie - Je déteste acheter des cadeaux à l'occasion des Fêtes - c'est trop stressant et trop coûteux. 9 % 6 % 12 % 10 % Le non-conformiste - Je n'offre tout simplement pas de cadeaux à l'occasion des Fêtes. 8 % 5 % 8 % 11 %

À propos du Sondage CIBC sur les dépenses du temps des Fêtes 2017

Du 27 au 28 novembre 2017, un sondage en ligne a été mené auprès de 1 512 adultes canadiens choisis au hasard parmi les personnes inscrites au Forum Angus Reid. La marge d'erreur, qui mesure la variabilité d'échantillonnage, est de ± 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés statistiquement en fonction du niveau de scolarité, de l'âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue), d'après les données du recensement, afin que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux sont attribuables à l'arrondissement des données.

