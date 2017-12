Première mondiale de « FRANCHISE FREEDOM - une sculpture volante du Studio Drift en partenariat avec BMW » pendant Art Basel à Miami Beach







MIAMI BEACH, Floride, December 7, 2017 /PRNewswire/ --

La nuit dernière à South Beach, le Studio Drift basé à Amsterdam, Lonneke Gordijn et Ralph Nauta ont présenté leur dernière création, « FRANCHISE FREEDOM - une sculpture volante du Studio Drift en partenariat avec BMW ». À l'occasion de l'événement Art Basel à Miami Beach, 300 drones illuminés se sont déplacés dans le ciel au-dessus de l'océan, imitant une volée d'oiseaux et créant une oeuvre d'art performative à la croisée des chemins entre technologie, science et art.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/614941/FRANCHISE_FREEDOM.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/616816/BMW_FRANCHISE_FREEDOM_Sculpture.jpg )

Hildegard Wortmann, Senior Vice President de la marque BMW, a dit : « C'était Edmund Burke - au milieu du 18e siècle dans son célèbre traité sur le sublime - qui écrivait de la beauté qu'elle était un mouvement. C'est précisément ce à quoi le Studio Drift et Bayerische Motoren Werke adhèrent sans réserve. "FRANCHISE FREEDOM" est une merveille technologique et une expérience esthétique à couper le souffle. »

En imitant le phénomène naturel d'une nuée d'oiseaux avec des drones, c'est la première fois que ce mouvement orchestré est présenté par des machines qui fonctionnent avec des algorithmes décentralisés à très grande échelle. Si la météo le permet, des représentations supplémentaires sont planifiées tous les soirs à 20 heures jusqu'au 10 septembre entre la 32e et la 33e rue en venant de la Collins Avenue, derrière le Faena Hotel Miami Beach. Ils sont visibles sur une grande distance et des horaires précis seront partagés sur Instagram par le Studio Drift @studio.drift, par la Pace Gallery @pacegallery ainsi que par BMW sur Instagram @bmwgroupculture et Facebook #bmwgroupculture.

Tandis que le Studio Drift présentait son oeuvre d'art « FRANCHISE FREEDOM » à Miami Beach, Bayerische Motoren Werke exposait l'un des ses plus récents chefs d'oeuvres sur les lieux : la BMW Concept Série 8.

De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse http://www.press.bmwgroup.com

Séquence vidéo : https://www.press.bmwgroup.com/global/tv-footage

Contact auprès des médias :

Dr Thomas Girst

Affaires intergouvernementales et institutionnelles au sein de BMW Group

Directeur de l'engagement culturel

Téléphone : +49-89-382-24753

E-mail : presse@bmw.de

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 02:45 et diffusé par :