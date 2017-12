Airbiquity dévoile la nouvelle version OTAmatictm, renforçant ainsi son offre de gestion de données et de logiciel Over-the-Air (OTA) pour l'automobile







Les nouvelles fonctionnalités prennent en charge l'analytique de données, l'achat des consommateurs, et l'approche de sécurité « Defense In-Depth »

SEATTLE, 7 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Airbiquity®, un leader mondial en services pour véhicules connectés, a annoncé aujourd'hui la toute dernière version d'OTAmatictm. En tant que solution over-the-air (OTA) multi-UC leader du secteur, la nouvelle version d'OTAmatic vient renforcer ce qui est déjà une solution robuste permettant d'automatiser et d'orchestrer de manière fiable et sécuritaire les campagnes de gestion de données et de mise à jour de logiciel OTA automobile pour les véhicules connectés.

Alors que le nombre de véhicules connectés produits s'accélère, il est impératif que les constructeurs automobiles permettent à ces véhicules de recevoir des mises à jour de logiciel et de transférer des données. Avec une solution OTA fiable et sécurisée en place, des milliards de dollars de rappels et de dépenses de cyber sécurité liés au logiciel peuvent être réduits, des améliorations de la performance et des fonctionnalités peuvent être fournies après l'achat par le consommateur, la chaîne logistique et les opérations des constructeurs automobiles peuvent être optimisées, et de nouvelles opportunités d'expansion et de monétisation des écosystèmes de véhicules connectés peuvent être réalisées. Toutefois, OTA présente également un défi sans précédent pour les constructeurs automobiles : gérer la complexité croissante de la planification et de l'exécution des campagnes de gestion des données et de mise à jour de logiciel OTA automobiles pour des millions de véhicules dans le monde.

La solution de gestion de données et de logiciel OTAmatic leader du secteur d'Airbiquity répond à ce défi avec une capacité de gestion de prestation de services en aval sophistiquée permettant aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de planifier et d'exécuter efficacement des campagnes de données et de mise à jour de logiciel multi-UC ?à l'échelle? avec un ciblage de véhicule et de dispositif extrêmement raffiné, des contrôles de politique et de confidentialité discrets, des communications entièrement personnalisables pour le consommateur, et une flexibilité en termes de déploiement de la solution. En plus des fonctionnalités de la version précédente, la solution OTAmatic renforcée comprend désormais :

Cadre d'analytique de données en périphérie : OTAmatic prend en charge des modules analytiques extensibles provenant de fournisseurs d'analytique de données, ainsi que l'anonymisation et la normalisation des données de véhicule générant de la valeur pour les constructeurs automobiles et les tiers.

OTAmatic prend en charge des modules analytiques extensibles provenant de fournisseurs d'analytique de données, ainsi que l'anonymisation et la normalisation des données de véhicule générant de la valeur pour les constructeurs automobiles et les tiers. Achat des consommateurs : Les mises à jour de logiciel à la demande OTAmatic permettent au consommateur d'acheter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services après la vente du véhicule, ainsi que des interactions personnalisables du consommateur avec des applications de smartphone et de système d'infodivertissements.

Les mises à jour de logiciel à la demande OTAmatic permettent au consommateur d'acheter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services après la vente du véhicule, ainsi que des interactions personnalisables du consommateur avec des applications de smartphone et de système d'infodivertissements. Sécurité « Defense In-Depth » : L'approche de bout en bout d'OTAmatic envers la sécurité englobe la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité, et la disponibilité basées sur la certification basée normes, l'authentification, le cryptage et le système de sécurité de mise à jour de logiciel sans compromission Uptane pour l'automobile (initié et financé par le Département américain de la sécurité nationale).

« Airbiquity a un carnet de route inégalé en développement d'une technologie logicielle innovante, en services basés dans le cloud, et en déploiement réussi de programmes pour véhicules connectés », a déclaré Kamyar Moinzadeh, président-directeur général d'Airbiquity. « Notre mission est d'améliorer continuellement notre offre OTAmatic pour permettre à nos clients du secteur automobile de mieux gérer leurs véhicules pendant toute leur durée de vie, offrir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services pour véhicules aux consommateurs après leurs achat, et au final, exploiter une plateforme d'échange de données pour la gestion des données, l'analytique et la monétisation à l'avenir. »

Pour en savoir plus sur l'offre OTAmatic d'Airbiquity, visitez ici. Airbiquity organisera également des réunions de clients et d'analystes pour une démonstration des fonctionnalités de la dernière version d'OTAmatic au salon CES 2018, du 9 au 12 janvier à Las Vegas, dans le Nevada. Pour demander un rendez-vous, contactez sales@airbiquity.com.

