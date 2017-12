Casper - nuits festives et journées chargées : les français manquent de sommeil à Noël







PARIS, December 7, 2017 /PRNewswire/ --

31 % des Français interrogés dorment MOINS DE 4 HEURES la nuit de Noël

des Français interrogés dorment MOINS DE 4 HEURES la nuit de Noël Près de 16 % reçoivent des invités pour les festivités, ils ne se reposent guère !

reçoivent des invités pour les festivités, ils ne se reposent guère ! 20 % des Français se contentent d'un canapé pour dormir ce soir-là, et 9,5 % sont condamnés à dormir à même le sol pour faire de la place à la belle-famille

Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit... C'est du moins ce que dit la chanson. Mais selon une nouvelle étude réalisée par Casper, la start-up mondiale qui a révolutionné l'industrie du sommeil, près de 31 % des Français ne dormiront pas si paisiblement que ça à Noël !

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/616617/Casper_2017.jpg )



Le Père Noël et ses petits fêtards

29 % de Français manqueront de sommeil parce qu'ils auront réveillonné jusqu'à tard dans la nuit. Et 9 % déclarent ne pas avoir suffisamment d'heures de sommeil pour se remettre de leur gueule de bois avant de reprendre le travail !

Je rêve d'un Noël serein

16 % reçoivent de la famille et des amis venus de loin à Noël, ce qui veut dire davantage de repas à préparer et moins de temps pour se prélasser au lit.

Sous le sapin, l'amour

9 millions de Français (13 %) ne ferment pas l'oeil à Noël du fait d'une relation amoureuse naissante ! Il semblerait que le champagne soit particulièrement efficace...

Tout ce que je veux pour Noël... C'est une bonne nuit de sommeil

Lorsqu'on leur demande ce qu'ils seraient prêts à donner en échange d'une bonne nuit de sommeil à Noël, 9 % des Français répondent qu'ils sont prêts à jouer le rôle de chauffeur pour la journée, 12 % accepteraient de faire toute la vaisselle, et 14 % à emballer tous les cadeaux. Ceci dit, seuls 4 % se déclarent prêts à manger tous les choux de Bruxelles...

Êtes-vous plutôt cocooning ou plutôt soirée festive ?

L'étude réalisée par Casper révèle que Noël fait de nous un pays divisé : 46 % y voient une occasion de récupérer leur manque de sommeil, et 54 % une occasion de s'adonner à des frivolités et de faire la fête.

Une gamme de produits uniques pour un Noël reposant !

À Noël, optez pour la gamme de produits Casper, maintes fois récompensés pour leur innovation. Ensemble, ces produits créent l'environnement de sommeil idéal. Avec ses matelas prodigieusement confortables, un oreiller unique en son genre qui convient à toutes les positions de sommeil et des draps intelligemment conçus, doux, résistants et respirants, offrez-vous ainsi qu'à vos proches le meilleur des sommeils.

« Chez Casper, nous nous employons sans relâche à offrir un sommeil optimal à tous. Et que vous dormiez beaucoup ou peu à Noël, c'est l'occasion rêvée pour améliorer votre literie et celle de vos proches », déclare Constantin Eis, l'un des cofondateurs de Casper.

Etude réalisée auprès d'un échantillon de 1000 adultes en Décembre 2017 via Google.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 02:00 et diffusé par :