Abel Noser Solutions s'associe à FactSet Research Systems pour une meilleure exécution multi-actifs et le reporting réglementaire







CETTE RELATION INTÈGRE LES OUTILS D'ABEL NOSER DE FAÇON HOMOGÈNE DANS LA PLATEFORME CYMBA DE FACTSET AVANT L'ÉCHÉANCE MiFID II FIXÉE EN JANVIER 2018

LONDRES, le 7 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Abel Noser Solutions et FactSet Research Systems ont annoncé ce jour s'être associés afin de créer une offre complète de meilleure exécution et de reporting MiFID II pour les clients de FactSet et ses filiales. Le service procure aux gestionnaires de fonds des rapports réglementaires et de conformité complets, une revue et une analyse de la meilleure exécution des clients finaux, une revue interne comprenant l'analyse du courtier et du lieu d'exécution, ainsi que des comparaisons des commissions avec des conseils en matière d'exécution.

Commentant l'annonce, Peter Weiler, président d'Abel Noser Solutions, a déclaré : «?Nous sommes ravis de travailler étroitement avec FactSet afin de fournir notre suite de produits permettant de satisfaire aux exigences spécifiques apportées par la réglementation MiFID II. Cet événement décisif apporte de nouveaux défis non seulement à nos clients mutuels domiciliés en Europe, mais également à de nombreux clients du monde entier. Notre partenariat relève ces défis en aidant les clients à rester en conformité et compétitifs dans le paysage en mutation de l'investissement.?»

Nupen Shah, directeur EMEA chez Abel Noser Solutions à Londres ajoute : «?Il s'agit d'une première étape véritablement passionnante dans notre collaboration avec FactSet afin de fournir des analyses du coût des transactions multi-actifs. Notre partenariat sera initialement axé sur la conformité de la meilleure exécution MiFID II et le reporting pour les clients du SMI Cymba et les placera en bonne position pour tirer parti de nos applications de capture alpha à valeur ajoutée.?»

«?Alors que les clients exigent un flux de travail homogène autour de la conformité MiFID II et du reporting, je suis ravi d'accueillir Abel Noser dans notre programme de partenaires de distribution. Les outils offerts par Abel Noser renforcent davantage l'offre de Cymba pour les exigences réglementaires actuelles autour de MiFID II et les besoins futurs?», a déclaré Dave Hannibal, responsable mondial des partenaires de distribution chez FactSet.

À propos d'Abel Noser Solutions

Abel Noser Solutions est depuis longtemps respecté en tant que leader dans la campagne visant à réduire les coûts associés aux négociations. Avec plus de 500 clients dans le monde, Abel Noser Solutions offre des produits logiciels et des services consultatifs et sur mesure dans les domaines de l'analyse des négociations, de la conformité et de la surveillance des négociations. Le cabinet continue de conserver sa place en tant qu'innovateur de premier plan en ACT, logiciels de conformité et solutions de services. En savoir plus sur www.abelnoser.com.

À propos de FactSet

FactSet (NYSE : FDS | NASDAQ : FDS) offre des analyses, des services, du contenu et une technologie de qualité supérieure afin d'aider plus de 85 000 utilisateurs à voir et saisir les opportunités de manière anticipée. Nous nous efforçons d'apporter aux professionnels de l'investissement l'avantage d'être plus performants, avec de nouvelles perspectives, des idées éclairées et le soutien à la pointe de l'industrie de nos spécialistes dédiés. Nous sommes fiers d'avoir été récompensés par de nombreux prix pour nos solutions analytiques et axées sur les données et avons été classés de manière répétée comme l'une des 100 meilleures sociétés où travailler et l'un des meilleurs environnements de travail par Fortune au Royaume-Uni et en France. Abonnez-vous à votre blog de leadership éclairé pour obtenir des idées novatrices livrées quotidiennement à l'adresse insight.factset.com. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.factset.com et suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/factset.

Contact presse :

Dennis Dobson

Dobson Media Group

(T) +1 (203) 258-0159

Communiqué envoyé le 7 décembre 2017 à 02:00 et diffusé par :