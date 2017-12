Le premier ministre conclut une fructueuse deuxième visite officielle en Chine en prononçant le discours principal lors du forum mondial Fortune







GUANGZHOU, Chine, le 7 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une fructueuse deuxième visite officielle en Chine. Au cours des cinq derniers jours, le premier ministre a effectué des visites à Beijing et à Guangzhou, où il a rencontré des dirigeants gouvernementaux et des chefs d'entreprise en misant ses efforts sur le renforcement des relations entre le Canada et la Chine par le biais du commerce et de l'investissement.

Le premier ministre a rencontré plusieurs dirigeants du gouvernement, dont Son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et Son Excellence Li Keqiang, premier ministre du Conseil d'État de la République populaire de Chine. Ils ont convenu ensemble de lancer plusieurs initiatives visant à resserrer les liens bilatéraux entre les deux pays, notamment en poursuivant les discussions exploratoires vers un accord commercial global, en émettant une déclaration conjointe sur les changements climatiques et la croissance propre et en élargissant l'accès au marché pour les producteurs canadiens de boeuf et de porc. Les dirigeants ont également abordé des dossiers régionaux importants, notamment la Corée du Nord et le Myanmar, et ont tenu une discussion respectueuse au sujet des efforts continus pour améliorer la protection des droits de la personne et de la primauté du droit dans leurs pays respectifs.

Le premier ministre a conclu sa visite en Chine à Guangzhou en participant au forum mondial Fortune, qui réunissait des PDG d'entreprises multinationales ainsi que les dirigeants des plus importantes entreprises chinoises pour discuter de dossiers liés au commerce international. Le premier ministre a prononcé le discours principal du forum, a participé à une discussion informelle et a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec des chefs d'entreprises mondiales. À la fin du forum, le premier ministre a annoncé que le Canada accueillera le forum mondial Fortune de 2018. Au cours de ces évènements, le premier ministre a réitéré l'importance de chercher à conclure des accords commerciaux progressistes et a encouragé les investissements internationaux au Canada.

Le premier ministre a également visité le nouveau siège de la société Sina. Là, il a fait la promotion de l'Année du tourisme Canada-Chine 2018 dans le cadre d'une activité en direct sur Weibo, l'une des plus importantes plateformes de médias sociaux en Asie, et a mis en valeur le Canada en tant que destination touristique de premier plan.

Le premier ministre, en compagnie de la fondatrice canadienne du programme Educating Girls of Rural China et d'anciennes participantes à ce programme, a animé une table ronde pour discuter du travail qu'accomplit l'organisation en vue de favoriser la scolarisation des jeunes filles en Chine. Le premier ministre a profité de l'occasion pour réaffirmer l'engagement du Canada à l'égard de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles dans le monde.

Le premier ministre s'est également joint aux chefs d'importantes entreprises canadiennes et chinoises de divers domaines, notamment de l'agroalimentaire, des finances, de l'énergie et des ressources naturelles, en participant à une table ronde sur les relations économiques entre la Chine et le Canada.

Le premier ministre, en compagnie de membres de la délégation canadienne, a également pris un moment pour honorer la mémoire des victimes de l'École Polytechnique de Montréal et pour réfléchir à l'importance d'éliminer la violence fondée sur le sexe sous toutes ses formes.

« Une relation plus solide entre le Canada et la Chine est essentielle à la création de bons emplois et de nouvelles opportunités qui permettront à la classe moyenne de réussir. Nous avons fait beaucoup de progrès dans le cadre de ce voyage et nous donnerons suite à cet élan en poursuivant nos discussions exploratoires en vue de conclure un accord commercial global entre nos deux pays. Nous sommes déterminés à conclure des accords commerciaux qui profitent à tous et qui font une priorité des gens. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La Chine est le deuxième partenaire commercial en importance du Canada. Elle est également sa source d'étudiants étrangers la plus importante et celle qui connaît la plus rapide croissance. De plus, la Chine est la troisième source de touristes pour le Canada.

En 2016, les exportations canadiennes de marchandises vers la Chine étaient de près de 21 milliards de dollars, ce qui constitue une augmentation de 4 p. 100 par rapport à 2015. Les principales exportations étaient les produits forestiers et agricoles, le cuivre et les minerais de fer, ainsi que les véhicules motorisés.

En 2016, le Canada et la Chine ont convenu de désigner l'année 2018 comme étant l'Année du tourisme Canada-Chine, durant laquelle seront lancées des initiatives visant à augmenter l'afflux de touristes et à promouvoir les activités culturelles.

Le forum mondial Fortune a attiré plus de 45 PDG du monde entier, en plus d'avoir réuni des cadres, des ambassadeurs et des représentants gouvernementaux d'hier et d'aujourd'hui.

