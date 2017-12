Rosewood Hotel Group présente KHOS(TM)







Une nouvelle marque mondiale d'hôtels d'affaires art de vivre

HONG KONG, le 7 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Rosewood Hotel Group présente une nouvelle marque d'hôtel -- KHOStm -- un concept novateur pour les hôtels d'affaires avec une orientation art de vie distincte inspirée par l'énergie, l'art, l'innovation, la créativité, le style et le dynamisme de l'Asie d'aujourd'hui. KHOS entend révolutionner la notion traditionnelle d'un hôtel d'affaires ? conçu expressément pour le voyageur d'affaires moderne, pour qui les frontières conventionnelles du travail et des loisirs n'existent plus, et qui n'est plus disposé à sacrifier le style, l'inspiration, les contacts humains et le bien-être pour la fonctionnalité prévisible d'un hôtel d'affaires traditionnel.

Dérivé du mot mongol qui signifie « paire », KHOS est un symbole idéal de la manière dont cette nouvelle marque d'hôtels de luxe alliera travail et loisirs, gens et idées, Orient et Occident, affaires et art de vivre. KHOS aura une empreinte mondiale, suivant les pas de ses clients dans les villes capitales et les portails urbains, les centres d'affaires en plein essor, et les destinations de villégiature, les premiers hôtels KHOS ayant été annoncés et devant ouvrir leurs portes en 2018.

« Nous avons créé KHOS pour répondre aux besoins de la nouvelle génération de voyageurs d'affaires, des individus qui sont constamment en mouvement et qui recherchent des endroits où rester qui comprennent, reflètent et encouragent leur dynamisme », explique Sonia Cheng, PDG de Rosewood Hotel Group. « Les hôtels se sont laissé distancer par l'évolution de cette catégorie de voyageurs, et KHOS incarne une nouvelle ère de l'hôtellerie dans laquelle le voyage d'affaires est indissociable de l'art de vivre. »

Le client KHOS sera quelqu'un qui exige une grande fonctionnalité là où il pose ses valises, mais qui exige une commodité qui a du style. Remettant en cause l'interprétation courante de ce que doit être un hôtel d'affaires, KHOS répondra aux besoins d'une ère de travail plus contemporaine, plus dynamique et plus collaborative. Elle est conçue comme la destination incontournable des équipes qui se réunissent et des dirigeants qui socialisent avec les espaces publics dynamiques et conviviaux. Au sein de chaque communauté, KHOS sera un point de rencontre pour les personnes qui souhaitent nouer des liens et s'inspirer mutuellement avec des personnes influentes qui partagent les mêmes idées, ceux dont la curiosité n'a pas de limite, et qui tirent leurs connaissances et leur motivation en évoluant dans un univers constamment stimulant empreint de cultures, d'art, de design et de gastronomie.

Conformément à l'esprit KHOS, les installations et les services hôteliers traditionnels seront refondus pour créer des occasions d'interagir, d'échanger et de célébrer spontanément avec les autres voyageurs. KHOS proposera également un environnement pour le repos et la réflexion ? du temps pour se relaxer, méditer et créer ? autant de composants essentiels d'un art de vivre dans lequel travail et loisirs s'entrelacent dans un tout homogène. Les salles de réunion ont été réinventées, et les espaces événementiels ont été ingénieusement redessinés pour une plus grande flexibilité et une plus grande sociabilité facilitant les échanges interpersonnels tout en gardant les affaires à l'esprit.

S'inspirant de la richesse des traditions gastronomiques de toute l'Asie, la marque s'efforcera de proposer des choix authentiques, artisanaux et collectifs pour intriguer et pour satisfaire les besoins tant sociaux que gastronomiques. Des approches innovantes en termes de récréation et de relaxation, d'une importance capitale dans l'art de vivre des clients KHOS, sera appliquée dans des domaines tels que les spas, les centres de bien-être, les centres d'affaires et les salons d'affaires. Les couples, les amis et les familles, outre les voyageurs d'affaires, découvriront un cadre fertile pour être inspirés, grandir et créer des expériences partagées et utiles.

A propos de Rosewood Hotel Group

Rosewood Hotel Group, l'une des plus grandes sociétés hôtelières au monde, regroupe quatre marques : l'ultra-luxueux Rosewood Hotels & Resorts® en Amérique du Nord, dans la région Caraïbes/Atlantique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie ; le luxe contemporain de New World Hotels & Resorts en Chine et en Asie du Sud-Est ; les pentahotels art de vivre de voisinage en Europe et en Asie ; et KHOStm, une marque internationale d'hôtels d'affaires art de vivre. Son portefeuille global rassemble 59 hôtels dans 18 pays. Rosewood Hotel Group mène une stratégie d'expansion judicieuse avec comme objectif 120 hôtels en exploitation d'ici à 2020. Pour de plus amples informations, visiter rosewoodhotelgroup.com.

Pour les renseignements médias, contacter :

Maggie Leung

Rosewood Hotel Group

Téléphone : +852-2138-2266

Courriel : maggie.leung@rosewoodhotelgroup.com

Pour les renseignements liés au développement, contacter :

Ada Leung

Rosewood Hotel Group

Téléphone : +852-2138-2287

Courriel : ada.leung@rosewoodhotelgroup.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/615505/KHOS_Rosewood_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 22:51 et diffusé par :