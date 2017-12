Le gouvernement du Canada et 16 entreprises canadiennes unissent leurs efforts pour mettre en valeur l'expertise canadienne des technologies propres en Chine







SHANGHAI, Chine, le 7 déc. 2017 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a publié la photo et la citation suivantes à la suite d'une collaboration fructueuse avec des entreprises canadiennes à la mission commerciale sur les technologies propres en Chine.

Citation

« Les entreprises canadiennes ont de l'expertise et des solutions à offrir. Par exemple, des centaines de millions de citoyens chinois sont desservis par une technologie canadienne permettant de traiter par rayonnement ultraviolet l'eau potable et les eaux usées. La collaboration avec la Chine dans le domaine des technologies propres continue d'être une priorité, et le gouvernement du Canada soutient les entreprises canadiennes pour leur permettre de faire de nouvelles incursions dans le marché chinois. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

