Sociétés canadiennes à l'honneur : CPA Canada souligne l'excellence en information d'entreprise







TORONTO, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est heureuse d'annoncer les lauréats des prestigieux Prix d'excellence en information d'entreprise, qui sont remis chaque année. Vingt-sept organisations ont reçu un prix, dont BMO Groupe financier, Société aurifère Barrick, Goldcorp et Teck, qui ont décroché un prix Platine.

« Nous sommes fiers de souligner le travail remarquable des lauréats, déclare Joy Thomas, présidente et chef de la direction de CPA Canada. Les pratiques d'information d'entreprise rigoureuses inspirent confiance, améliorent la reddition de comptes et contribuent à protéger l'intérêt public. »

Cette année, CPA Canada a élargi le cercle des lauréats pour mieux rendre compte de l'information d'entreprise de grande qualité produite au Canada. En plus des quatre catégories des Prix d'excellence, deux prix Or et Argent récompensent désormais des sociétés cotées et sociétés d'État qui répondent aux critères de qualité d'une information d'entreprise hors pair. Récompense la plus prestigieuse du concours, les prix Platine sont décernés aux sociétés cotées qui affichent des réalisations exceptionnelles dans chacune des quatre catégories : Information financière, Information sur le développement durable, Information sur la gouvernance d'entreprise et Présentation de l'information par voie électronique.

« Dans notre économie mondiale complexe et en constante évolution, les organisations doivent composer avec des attentes et des réalités changeantes tout en demeurant responsables de leur influence sur les plans financier, social et environnemental, ajoute Mme Thomas. Félicitations à tous nos lauréats, ainsi qu'aux juges dévoués qui ont examiné les candidatures, pour leur participation active et essentielle à l'amélioration de l'information d'entreprise au Canada. »

Chaque année, afin de relever le niveau de l'information financière, CPA Canada fournit aux participants une évaluation confidentielle leur indiquant où ils se situent par rapport aux meilleures pratiques, ainsi que des recommandations leur permettant d'améliorer la qualité de leur information d'entreprise.

Les Prix d'excellence récompensent les meilleures pratiques en information d'entreprise depuis 66 ans. Cette année, les prix ont été remis lors d'un gala à Toronto.

Les organisations lauréates pour 2017 sont :

Prix Platine : Société aurifère Barrick, Goldcorp, Teck, BMO Groupe financier

Prix d'excellence - Information financière : Société Canadian Tire Limitée

Prix d'excellence - Présentation de l'information par voie électronique : Mines Agnico Eagle Limitée

Prix d'excellence - Information sur la gouvernance d'entreprise : TELUS

Prix d'excellence - Information sur le développement durable : Teck

Prix Or - Sociétés cotées : PotashCorp, TELUS

Prix Argent - Sociétés cotées : Mines Agnico Eagle Limitée, BCE Inc., Cameco Corp., Société Canadian Tire Limitée, Capstone Mining Corp., Cenovus Energy Inc., Enbridge Inc., Les Aliments Maple Leaf Inc., Rogers Communications Inc., Financière Sun Life inc., Suncor Énergie Inc., Thomson Reuters Corp, TransAlta Corporation, WSP

Prix Or - Sociétés d'État : Société d'assurance-dépôts du Canada, Télé?lm Canada

Prix Argent - Sociétés d'État : Banque du Canada, Société canadienne d'hypothèques et de logement, Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, CBC/Radio-Canada, Exportation et développement Canada

Nous remercions tout particulièrement nos commanditaires :

Commanditaires de catégorie Or : Groupe TMX Limitée, Listed Magazine

Commanditaire de catégorie Argent : PwC

Commanditaire du fil de presse officiel : Cision

À PROPOS DE CPA CANADA

Le nouveau titre canadien de comptable professionnel agréé (CPA) a maintenant été adopté par l'ensemble de la profession comptable canadienne, par suite de l'unification des trois titres comptables d'origine (CA, CGA et CMA). Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est l'organisation nationale de la profession. Forte de plus de 210?000 membres au Canada et à l'étranger, CPA Canada est l'une des plus importantes organisations comptables au monde. Les CPA sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion et leur leadership. CPA Canada mène des recherches sur des sujets d'actualité dans le domaine des affaires et soutient l'établissement de normes de comptabilité et de normes d'audit et de certification pour les secteurs privé et public ainsi que pour les organismes sans but lucratif. CPA Canada publie également des indications et des documents phares sur un large éventail de questions techniques ainsi que des textes sur des sujets d'intérêt pour la profession comptable, et élabore des programmes de formation et d'agrément. www.cpacanada.ca

SOURCE CPA Canada

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 21:19 et diffusé par :