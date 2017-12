Avis aux médias - Visite en Chine : itinéraire de la ministre McKenna du 7 décembre 2017







BEIJING, le 6 déc. 2017 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, visite la Chine dans le but de faire progresser la collaboration avec les leaders chinois dans le dossier des changements climatiques et de la croissance propre.

Lors de son séjour en Chine, la ministre intervient auprès de ses homologues pour faire avancer le partenariat entre le Canada et la Chine et dirige une mission commerciale en technologies non polluantes avec des entreprises canadiennes. La ministre aidera aussi à diriger l'assemblée générale annuelle du Conseil chinois pour la coopération internationale en matière d'environnement et de développement à titre de vice-présidente exécutive internationale. Elle lancera aussi un nouveau dialogue ministériel sur la coopération environnementale. Le Canada s'est engagé à jouer un rôle de chef de file et à travailler en collaboration avec ses partenaires internationaux pour en arriver à un monde durable et résilient.

Activité : La ministre McKenna participera à une visite de l'usine Broad-Ocean/Shanghai

E-Drive Co., Ltd, afin de lancer une nouvelle chaîne de montage d'un module

de pile à combustion qui utilise une technologie développée par Ballard Heure : 8 h (heure normale de la Chine) / 19 h (HNE) Lieu : 300, chemin Hengyu, district de Jiading Note pour les médias : Les médias sont invités à une séance photo au début de l'activité.



Activité : La ministre McKenna visitera la Grande Muraille de Chine (section de Badaling)

avec des représentants chinois du ministère de la Protection de l'environnement

et du bureau local de la Protection de l'environnement. Lors de l'activité, elle discutera

de collaboration entre le Canada et la Chine pour les parcs nationaux

et les aires protégées. Heure : 15 h 30 (heure normale de la Chine) / 2 h 30 (HNE) Lieu : Grande Muraille de Chine à Badaling, district de Yanqing Note pour les médias : Les représentants des médias sont invités à une séance de photos.





Activité : La ministre McKenna tiendra une téléconférence avec les médias canadiens

et internationaux pour discuter de sa visite en Chine. Heure : 21 h (heure normale de la Chine) / 8 h (HNE) Note pour les médias : Les représentants des médias doivent s'inscrire en communiquant

avec les Relations avec les médias d'Environnement et Changement

climatique Canada, soit par téléphone, au 1-819-938-3338, soit par

courriel, à ec.media.ec@canada.ca.

