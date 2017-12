Alexandre Taillefer nommé docteur honoris causa de l'UQAM







MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'UQAM, sur la recommandation de son École des sciences de la gestion (ESG UQAM), a décerné aujourd'hui un doctorat honoris causa à l'entrepreneur et homme d'affaires Alexandre Taillefer, soulignant ainsi l'importance de sa contribution à la société québécoise dans les domaines de l'entrepreneuriat, du rayonnement culturel, de la responsabilité sociale et du développement durable.

En présence de près de 1000 diplômés, parents et amis, M. Taillefer a reçu cette distinction du recteur de l'UQAM, Robert Proulx, lors de la collation des grades de l'ESG UQAM qui a lieu à la Place des Arts. Il rejoint ainsi des personnalités telles que Sheila Fraser, Danny Laferrière, Bernard, Laurent et Alain Lemaire, Jean Lemire, Yannick Nézet-Séguin, Hubert Reeves, Isabella Rosselini, Denis Villeneuve, Michèle Thibodeau-Deguire, Réjean Thomas, Gilles Vigneault, Lise Watier et Wim Wenders, pour n'en mentionner que quelques-unes, que l'UQAM a honorées au fil des ans.

Alexandre Taillefer

Alexandre Taillefer est un entrepreneur en série qui s'est fait connaître publiquement grâce à sa participation à la série télévisée de Radio-Canada « Dans l'oeil du Dragon ». À l'âge de 21 ans, en 1993, il fonde Intellia, une entreprise fournisseur de services dont Québecor est devenu actionnaire majoritaire. Huit ans plus tard, il s'impose dans le marché du jeu mobile en fondant Hexacto. En 2007, M. Taillefer cofonde Stingray Digital, une société maintenant publique qui diffuse quotidiennement de la musique dans plus de 100 millions de foyers à travers le monde. Il révolutionne l'industrie du taxi, en 2015, avec Téo, une entreprise dont la flotte de voitures ne fonctionne uniquement qu'à l'énergie électrique. Plus récemment, en 2011, M. Taillefer lance XPND Capital, une société d'investissement privé offrant une expertise financière et organisationnelle à des entreprises qui ont l'audace de s'attaquer à des secteurs négligés.

M. Taillefer préside de nombreux conseils d'administration, dont ceux de GSM Project, IPerceptions, Communications Voir et Autobus Lion. Défenseur infatigable de la culture, il est à la tête du conseil d'administration de l'Opéra de Montréal de 2006 à 2012. Il est président du Conseil d'administration du Musée d'Art Contemporain de Montréal depuis 2012, qui connaît depuis une revitalisation importante. L'an dernier, M. Taillefer a fait l'acquisition de l'hebdomadaire Voir et le magazine L'actualité pour assurer leur survie.

Figure importante du milieu des affaires au Québec, il est sacré « Personnalité du monde des affaires » en 2015 par La Presse et l'année suivante par Métro. Il est reconnu « Personnalité d'affaires la plus appréciée » par les membres de la Jeune Chambre de commerce du Québec en 2017.

Profitant de sa notoriété médiatique, il appuie des problématiques sociales complexes comme celles du suicide et des maladies mentales. Il a d'ailleurs participé au documentaire « Bye », récemment produit par Jean-Philippe Dion, traitant de la santé mentale des jeunes.

Alexandre Taillefer et la relève

En marge de l'attribution de son doctorat honoris causa, Alexandre Taillefer s'est adressé aux étudiants intéressés par l'entrepreneuriat, le 13 novembre dernier, lors d'une conférence portant sur le thème de son plus récent ouvrage intitulé Lettres à une jeune entrepreneure (VLB Éditeur).

Pour voir la conférence d'Alexandre Taillefer sur Uqam.tv

Pour obtenir la photo officielle

salledepresse.uqam.ca

SOURCE Université du Québec à Montréal

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 19:48 et diffusé par :