CLX Communications lance les services de voix pour l'IdO







STOCKHOLM, December 6, 2017

-CLX ajoute des capacités de voix aux cartes SIM pour l'IdO, afin de fournir un service de connectivité IdO complet qui prenne en charge les données, les SMS et la voix.

CLX Communications AB (XSTO : CLX), le grand fournisseur de solutions de communications basées sur le cloud, annonce aujourd'hui que, suite à des essais réussis, le service de connectivité IdO de CLX prend désormais en charge les capacités de communication vocale.

Bien que l'Internet des objets soit généralement associé aux services de données et de SMS, la voix peut jouer un rôle primordial dans de nombreux cas d'utilisation de l'IdO. Parmi ces cas d'utilisation, on trouve les dispositifs IdO qui demandent des communications à faible bande passante, telles que la télémétrie et la surveillance de la santé, mais qui demandent également le même canal de communication basé sur une carte SIM susceptible, par exemple, de prendre en charge les appels d'urgence des utilisateurs finaux vers un centre d'assistance.

L'optimisation des coûts est essentielle pour l'IdO et les services M2M (machine à machine) traditionnels. CLX a vu de nombreux prestataires de services à valeur ajoutée chercher à utiliser des canaux dédiés aux données et aux SMS pour procéder à des analyses de système peu fréquentes, et le canal vocal pour un grand volume de service quotidien afin de réduire les coûts. En règle générale, cela se présente sous la forme d'un « appel en absence » sur le dispositif IdO pour déclencher un service ou une action.

La sécurité fait partie intégrante du service IdO de CLX. Par défaut, le service IdO de CLX fonctionnera comme un réseau privé, afin de garantir que les appels ne puissent pas être interceptés ou exposés à un comportement frauduleux de la part de sources non identifiées. Par ailleurs, le service vocal IdO est doté des mêmes fonctions de contrôle et de surveillance de la consommation en temps réel que les services de données et SMS existants, ainsi que d'une facturation détaillée et d'une assistance technique complète.

Robert Gerstmann, directeur général de CLX, a commenté à ce sujet : « Alors que les offres liées à l'IdO ont généralement comporté la transmission de données et de messages SMS, l'élément 'Voix' nous permet de fournir une valeur supplémentaire à nos clients IdO, et de la coupler avec des gains d'efficacité pour consolider les services en un seul prestataire de services de communication ».

« Nous avons actuellement plusieurs clients qui testent la nouvelle fonctionnalité et nous avons hâte de les aider dans le cadre de leurs essais et de leurs déploiements commerciaux », a poursuivi M. Gerstmann.

À propos de CLX Communications

CLX Communications (CLX) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions de communications basés sur le cloud pour les entreprises et les opérateurs mobiles. Les services de communication mobile de CLX permettent aux entreprises de communiquer de manière rapide, sécurisée et rentable dans le monde entier avec les clients et les dispositifs connectés - Internet des Objets (IdO).

Les solutions de CLX facilitent les communications essentielles aux entreprises dans le monde entier par l'intermédiaire de services de messagerie mobile (SMS), de services vocaux et de services de connectivité mobile pour l'IdO. CLX connaît une croissance rentable depuis sa fondation. Le groupe a son siège social à Stockholm, en Suède, et est présent dans 20 autres pays. Les actions de CLX Communications se négocient sur le NASDAQ de Stockholm - XSTO : CLX.

Pour en savoir plus, veuillez visiter : http://www.clxcommunications.com/

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 18:34