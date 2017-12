Départ du secrétaire général du gouvernement du Québec, M. Juan Roberto Iglesias







QUÉBEC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, annonce, aujourd'hui, que M. Juan Roberto Iglesias, secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, quitte ses fonctions. Premier fonctionnaire de l'État depuis le printemps 2014, M. Iglesias est un homme extrêmement intègre et dévoué sur lequel le premier ministre pouvait compter. Sa grande connaissance de l'administration publique et de la fonction politique était reconnue et hautement appréciée.

M. André Fortier, qui était secrétaire général associé aux emplois supérieurs, assurera désormais la fonction de secrétaire général et greffier du Conseil exécutif. Fort d'une trentaine d'années d'expérience au gouvernement, M. Fortier a occupé plusieurs fonctions d'importance, notamment au sein du ministère du Conseil exécutif, ce qui lui confère une acuité particulière pour prendre le flambeau.

Citation :

« Je tiens tout d'abord à remercier personnellement M. Iglesias de son amitié et de son étroite collaboration. J'ai eu le privilège de travailler avec un homme d'exception. Je souligne également, au nom du gouvernement, son travail acharné dans la réalisation de grands dossiers, au bénéfice des Québécoises et des Québécois. Je reconnais en M. Iglesias un homme de conviction. Son esprit d'ouverture et sa rigueur intellectuelle ont contribué à l'avancement du Québec et l'ont fait évoluer vers un avenir des plus prometteurs. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Faits saillants :

Diplômé en médecine de l'Université de Sherbrooke, détenteur d'une maîtrise en sciences (biologie cellulaire), le Dr Juan Roberto Iglesias a complété des études complémentaires en épidémiologie à l'Université McGill. Il était, depuis avril 2014, le secrétaire général et greffier du Conseil exécutif. De décembre 2010 à janvier 2014, il a occupé les fonctions de président-directeur général de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Le Dr Iglesias possède une vaste expérience du réseau de la santé et des services sociaux et du secteur de l'administration publique. Il a notamment occupé les postes de sous-ministre associé à la Coordination intersectorielle et responsable de la santé publique (1989-1993), de sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux (2003-2006), ainsi que de président-directeur général de l'Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé (2006-2011). De 1993 à 2003, il fut président du Conseil médical du Québec et vice-doyen aux sciences cliniques à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Auparavant, soit de 1972 à 1976, il a oeuvré comme professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke et médecin de famille au CLSC de Farnham.

