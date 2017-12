Glassdoor annonce les gagnants de ses prix Choix des employés qui reconnaissent les meilleurs milieux de travail au Canada en 2018







SAP, Paysafe Group et Shopify décrochent les premiers rangs parmi les employeurs canadiens

MILL VALLEY, Californie, le 6 décembre 2017 /CNW/ - Glassdoor, l?un des plus importants sites d?emplois au monde connaissant la plus forte expansion, a annoncé les gagnants de ses 10e prix annuels Choix des employés qui ont pour but d?honorer les meilleurs milieux de travail en 2018 à l?échelle de l?Amérique du Nord et de l?Europe. Contrairement à d?autres prix décernés à des milieux de travail, les prix Choix des employés décernés par Glassdoor sont fondés sur les commentaires fournis de façon volontaire et anonyme par des employés, par le biais d?une évaluation d?entreprise portant sur leur poste, leur environnement de travail et leur employeur au cours de l?année écoulée.

Cette année, les prix Choix des employés de Glassdoor comptent six catégories distinctes honorant les meilleurs milieux de travail aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Au Canada, Glassdoor a révélé les 25 meilleurs milieux de travail (honorant les employeurs possédant 1 000 employés ou plus). Les gagnants sont classés selon leur évaluation globale obtenue au cours de la dernière année. (Les évaluations reposent sur une échelle de 5 points : 1,0=très insatisfait, 3,0=OK, 5,0=très satisfait; les calculs réels vont au-delà de la millième décimale) :

Les dix meilleurs milieux de travail en 2018 au Canada sont :

Les dix meilleurs milieux de travail en 2018 aux États-Unis sont :

« Nous savons que les chercheurs d?emploi d?aujourd?hui sont mieux informés que jamais au sujet de leur milieu de travail, et qu?ils examinent tous les éléments, que ce soit la culture d?une entreprise, les possibilités de carrière, la philosophie de rémunération et bien d?autres. Afin d?aider les gens à trouver les entreprises qui se démarquent, les prix Choix des employés de Glassdoor reconnaissent les employeurs qui offrent véritablement le meilleur milieu de travail car ils sont choisis par ceux qui sont le mieux placés pour les évaluer - les employés, » explique Robert Hohman, président-directeur général et co-fondateur de Glassdoor. « Les employeurs où les employés aiment travailler continuent de prouver qu?ils détiennent un avantage en matière de recrutement et de rendement des affaires. Nous sommes fiers de célébrer les gagnants de 2018 dans le cadre du 10e anniversaire des prix Choix des employés de Glassdoor. »

La liste des 25 meilleurs milieux de travail en 2018 au Canada de Glassdoor comptent des employeurs dans une variété d?industries, telles que la technologie, l?énergie, la consultation, les voyages et le tourisme, les finances, les biens de consommation, le détail, les services alimentaires et bien d?autres. Au cours de trois dernières années, huit entreprises se sont classées parmi les meilleurs milieux de travail au Canada: Accenture (no 23, évaluation de 4,3), Apple (no 7, évaluation de 4,4), Ceridian (no 4, évaluation de 4,4), Earl's Kitchen + Bar (no 13, évaluation de 4,4), Manulife (no 21, évaluation de 4,3), Salesforce (no 4, évaluation de 4,4), Starbucks (no 10, évaluation de 4,4) et Ubisoft (no 12, évaluation de 4,3). Onze employeurs apparaissent pour la première fois sur la liste, y compris Paysafe Group (no 2, évaluation de 4,5), Brookfield Renewable (no 25, évaluation de 4,3), Costco Wholesale (no 20, évaluation de 4,3), Hydro One (no 9, évaluation de 4,4), KPMG (no 19, évaluation de 4,3), Ledcor (no 14, évaluation de 4,3), Marriott International (no 7, évaluation de 4,3), PointClickCare (no 15, évaluation de 4,3), RBC (no 18, évaluation de 4,3), Reliant Home Comfort (no 22, évaluation de 4,3) et Stemcell Technologies (no 11, évaluation de 4,4).

Cette année, seulement deux employeurs, Microsoft et SAP, apparaissent sur cinq listes (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne).

Lorsque les employés soumettent des évaluations à Glassdoor au sujet de leur employeur, on leur demande de partager leur opinion sur certaines des meilleures raisons pour lesquelles ils apprécient leur employeur (avantages), ainsi que les inconvénients (désavantages), et on les invite à fournir des conseils à la direction. En outre, on demande aux employés d?évaluer leur degré de satisfaction générale à l?égard de leur employeur, de leur président-directeur général, ainsi qu?au sujet d?éléments-clés de leur milieu de travail tels que les possibilités de carrière, la rémunération, les avantages sociaux, la culture et les valeurs d?entreprise, les cadres dirigeants et l?équilibre travail-vie. On demande également aux employés d?indiquer s?ils seraient prêts à recommander leur employeur à un ami, ou s?ils estiment que les perspectives d?affaires de leur employeur pour les six prochains mois sont positives, négatives, ou s?ils n?ont aucune opinion à ce sujet.

Parmi les 700 000 employeurs et plus évalués sur Glassdoor, l?évaluation moyenne est de 3,3.

Les gagnants des prix Choix des employés pour les meilleurs milieux de travail en 2018 au Canada sont désignés par le biais de l?algorithme d?attribution des prix exclusif à Glassdoor, et l?évaluation de chaque employeur est déterminée selon la quantité, la qualité et la constance des évaluations approuvées par Glassdoor et soumises par des employés canadiens entre le 1er novembre 2016 et le 22 octobre 2017. Au cours de la période d?admissibilité d?une durée d?un an, les employeurs qui sont considérés pour la liste canadienne doivent avoir reçu au moins 25 évaluations pour chacun des éléments du milieu de travail (évaluation globale de l?entreprise, possibilités de carrière, rémunération et avantages sociaux, culture et valeurs, cadres dirigeants, équilibre travail-vie, recommandation auprès d?un ami et perspectives d?affaires) pris en considération dans le cadre de l?algorithme d?attribution des prix. Afin de faciliter le compte-rendu, les évaluations sont indiquées au dixième près, quoique les calculs aillent au-delà de la millième décimale afin de déterminer le classement final. On peut consulter et télécharger la méthodologie d?attribution des prix complète ici : https://www.glassdoor.com/List/about-employees-choice-awards.htm

LES GAGNANTS DE 2018 : vous pouvez trouver tous les employeurs gagnants dans les six catégories de l?année en visitant les sites suivants :

Les 100 meilleurs milieux de travail - États-Unis.

Les 50 meilleures petites et moyennes entreprises où travailler - États-Unis

Les 25 meilleurs milieux de travail - Canada

Les 50 meilleurs milieux de travail - Royaume-Uni

Les 25 meilleurs milieux de travail - France

Les 25 meilleurs milieux de travail - Allemagne

