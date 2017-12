Le FPI PRO conclut l'acquisition d'un portefeuille de 19 immeubles dont les locataires clés sont principalement des pharmacies Rexall







MONTRÉAL, le 6 déc 2017 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSXV : PRV.UN) est heureux d'annoncer qu'il a conclu l'acquisition, annoncée antérieurement, de 19 immeubles (le « portefeuille ») situés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario, et qui ont en majorité pour locataire clé une pharmacie Rexall. Ces immeubles sont constitués à la fois de pharmacies autonomes et de centres de services communautaires. Le prix d'achat du portefeuille s'est chiffré à 51,6 millions de dollars, ce qui représente un taux de capitalisation initial de 7,1 %.

Faits saillants

taux de capitalisation initial de 7,1 % et augmentations de loyer automatiques en 2018 et en 2019;





en 2019; acquisition avantageuse pour les porteurs de parts;





acquisitions à ce jour cette année totalisant plus de 110 millions de dollars;





augmentation d'environ 15 % de l'actif total, qui atteint plus de 350 millions de dollars;





superficie locative brute totale de 172 677 pieds carrés;





baux à long terme assortis d'une durée moyenne pondérée des loyers de 9,2 ans dans l'ensemble et de 10,7 ans pour les pharmacies Rexall;





taux d'occupation du portefeuille de 99,25 %;





financement de l'acquisition au moyen d'un prêt hypothécaire de premier rang de 38,7 millions de dollars consenti par une banque canadienne de catégorie 1, assujetti à un taux d'intérêt moyen pondéré de 3,99 % et assorti de durées de cinq, de 10 et de 15 ans ainsi qu'à l'aide de lignes de crédit. Des portions de lignes de crédit ont été libérées au moyen d'une partie du produit tiré du plus récent financement par capitaux propres réalisé en juin 2017;





le groupe Rexall Pharmacy fait partie de McKesson Corporation, société du Fortune 500;





Rexall devient le plus important locataire du FPI selon le loyer de base;





création d'une empreinte nationale pour la première fois.

Le portefeuille

Le portefeuille est constitué de 19 immeubles qui comprennent des magasins autonomes et des centres commerciaux linéaires occupés par des locataires clés situés dans des villes et des municipalités se trouvant principalement dans l'Ouest canadien, dont cinq immeubles situés en Colombie-Britannique, neuf immeubles en Alberta, quatre immeubles en Saskatchewan et un immeuble en Ontario. De ces 19 immeubles, 14 ont comme locataire clé le groupe Rexall Pharmacy, ce qui représente environ 72 % du bénéfice d'exploitation net du portefeuille, tandis que les cinq autres ont pour locataires clés d'autres solides locataires nationaux, dont Shoppers Drug Mart.

Le portefeuille est constitué d'une superficie locative brute totalisant 172 677 pieds carrés et jouit d'un taux d'occupation de 99,25 %. La durée moyenne pondérée de ses baux est de 9,2 ans en général, et la durée moyenne pondérée des baux des immeubles occupés par les pharmacies Rexall est de 10,7 ans. Le groupe Rexall Pharmacy devient le plus important locataire du FPI puisqu'il contribuera à hauteur d'environ 11 % au loyer de base.

Les 19 immeubles sont notamment situés à Regina et à Moose Jaw en Saskatchewan, à Lacombe et à Sylvan Lake en Alberta, à Courtenay en Colombie-Britannique et à Kingston, en Ontario. Le reste des immeubles se trouve dans des villes et des municipalités de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan, qui servent de plaque tournante commerciale dans leur région économique.

Appartenant en propriété exclusive à McKesson Corporation, société mondiale de distribution de produits pharmaceutiques qui fait partie du Fortune 500, le groupe Rexall Pharmacy représente un engagement solide pour le portefeuille du FPI PRO.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com/fr) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de l'Ontario. Le FPI PRO a été créé en mars 2013 pour devenir propriétaire d'un portefeuille d'immeubles commerciaux diversifié au Canada se trouvant principalement sur les marchés principaux et secondaires du Québec, du Canada atlantique et de l'Ontario, mais pouvant prendre de l'expansion sur des marchés choisis dans l'Ouest canadien. Son portefeuille est composé de divers types d'immeubles situés dans des régions diversifiées et il comprend 64 immeubles d'une superficie locative brute à vocation commerciale d'environ 2,7 millions de pieds carrés.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés portant sur l'effet des acquisitions dont il est question dans les présentes sur le rendement futur du FPI. Dans certains cas, l'information prospective se reconnaît par l'emploi d'expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « survenir », « s'attendre », « prévoir », « projeter », « être d'avis », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « prédire », « éventuel », « potentiel », « continuer » ou « vraisemblablement » ou la marque du futur ou du conditionnel ou la forme négative de ces expressions ou d'autres expressions similaires portant sur des questions qui ne constituent pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans les énoncés prospectifs ou qui sont implicites dans ceux?ci. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau futur d'endettement du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et à accroître la valeur de son actif, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance. Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle du FPI PRO, qui peut être consultée sur SEDAR, à www.sedar.com, et dans d'autres documents que le FPI PRO a déposés, ou pourrait déposer dans le futur, auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont expressément donnés sous réserve de la présente mise en garde. Les investisseurs sont priés de ne pas se fonder outre mesure sur ceux?ci. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à les mettre à jour advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (terme défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de l'exactitude ou de l'exhaustivité du présent communiqué.

