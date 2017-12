Consultations au fédéral sur le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés : vers la concrétisation d'un nouveau cadre de réglementation pour les Canadiens







TORONTO, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Les assureurs de personnes du Canada approuvent entièrement les modifications proposées au Règlement sur les médicaments brevetés, publiées par Santé Canada. L'industrie estime que ce règlement est une étape essentielle dans l'actualisation des lignes directrices du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), dont bénéficieront tous les Canadiens.

L'industrie des assurances de personnes est tout à fait d'accord avec les démarches effectuées depuis un an par le gouvernement fédéral en vue de réformer le mandat du CEPMB. « Notre industrie appuiera le gouvernement dans ses efforts pour réduire le coût des médicaments au pays et participera activement à ces importantes consultations », a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP).

« Les Canadiens bénéficient d'un système qui conjugue les forces des secteurs public et privé, et nous continuerons de collaborer avec le fédéral pour améliorer le système, et ce, pour l'ensemble de la population », d'ajouter M. Frank.

