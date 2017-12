The Home Depot met à jour ses priorités stratégiques; confirme les ventes et les orientations de bénéfice dilué par action de l'exercice financier 2017; présente ses cibles financières à long terme; et annonce un plan d'investissement commercial accéléré ainsi qu'une autorisation de rachat d'actions de 15 milliards $







ATLANTA, 6 décembre 2017 /CNW/ - The Home Depot®, le plus important détaillant du domaine de la rénovation résidentielle au monde, fera état aujourd'hui de ses priorités stratégiques et discutera de ses cibles financières à long terme lors de la conférence 2017 des analystes et des investisseurs.

Priorités stratégiques

Lors de la conférence, la Société fera le point sur les cinq priorités stratégiques qu'elle a établies en 2015. Elle discutera aussi de son intention d'accélérer les investissements commerciaux au cours des trois prochaines années afin d'améliorer l'expérience de la clientèle, de se positionner vers l'avenir et de créer de la valeur pour ses actionnaires. La discussion portera principalement sur :

L'amélioration de l'expérience de la clientèle : La Société présentera les diverses façons dont elle tire parti de ses actifs physiques et numériques pour suivre le rythme des attentes en évolution des clients tout en équilibrant l'art et la science de la vente au détail afin d'offrir sans cesse des produits innovants à la clientèle, et ce, au meilleur prix.

Le positionnement vers l'avenir : La Société décrira les principaux investissements qu'elle réalisera pour se positionner à titre de « One Home Depot » (l'unique Home Depot). Les secteurs clés visés par ces investissements sont les magasins, les associés, l'expérience interconnectée de la clientèle, ainsi que les capacités de la Société sur les plans de la chaîne d'approvisionnement et de l'expédition.

La création de valeur : La Société discutera de son approche visant à créer de la valeur actionnariale en offrant des rendements plus élevés sur le capital investi et en augmentant la valeur totale remise aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions.

« Le paysage de la vente au détail évolue à une vitesse sans précédent et nous prévoyons investir pour l'avenir afin de répondre aux besoins changeants de notre clientèle. Nous allons accélérer nos investissements tout en continuant de nous concentrer à offrir à nos actionnaires la valeur dont ils s'attendent de la part de The Home Depot », soutient Craig Menear, président du conseil d'administration, président et chef de la direction.

Orientations de l'exercice financier 2017

La Société a maintenu ses orientations sur les plans des ventes et du bénéfice dilué par action pour l'exercice financier 2017. Elle s'attend à ce que les ventes augmentent d'environ 6,3 pour cent pour cet exercice, alors que les magasins comparables gagnent approximativement 6,5 pour cent. La Société prévoit aussi que le bénéfice dilué par action de l'exercice 2017 bondira d'environ 14 pour cent, soit une prévision de bénéfice équivalant à 7,36 $. Les orientations de bénéfice dilué par action de la Société incluent le bénéfice découlant de son intention de racheter 2,1 milliards $ de plus en actions lors du quatrième trimestre, portant ainsi les rachats d'actions pendant l'exercice financier 2017 à 8 milliards $.

Cibles financières à long terme

Aujourd'hui, la Société établira de nouvelles cibles financières à long terme pour l'exercice financier 2020, qui sont :

Un objectif de revenus des ventes allant d'environ 114,7 milliards $ à environ 119,8 milliards $

Un taux de croissance composé des ventes annuelles au terme de l'exercice 2017 allant d'environ 4,5 pour cent à environ 6,0 pour cent

Une marge bénéficiaire allant d'environ 14,4 pour cent à 15,0 pour cent

Des dépenses annuelles en immobilisations correspondant approximativement à environ 2,5 pour cent des ventes

Un retour sur le capital investi allant d'environ 36,4 pour cent à 39,6 pour cent

Autorisation de rachat d'actions

Le conseil d'administration de la Société a annoncé un programme de rachat d'actions de l'ordre de 15 milliards $, qui vient remplacer l'autorisation précédente. Entre 2002 et le troisième trimestre de l'exercice financier 2017, la Société a remis environ 73 milliards $ en espèces à ses actionnaires par des rachats, elle qui s'est réapproprié environ 1,3 milliard d'actions.

Au terme du troisième trimestre, la Société exploitait au total 2 283 magasins de vente au détail répartis dans les 50 états des États-Unis, le district fédéral de Columbia, Puerto Rico, les îles Vierges américaines, Guam, les dix provinces canadiennes et le Mexique. Elle emploie plus de 400 000 associés. Ses titres sont cotés à la Bourse de New York (NYSE : HD) et font partie de l'indice des valeurs industrielles Dow Jones (Dow Jones Industrial Average) et de l'indice Standard & Poor's 500.

Ce document contient certains « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Les énoncés prospectifs peuvent notamment porter sur la demande envers nos produits et nos services; la croissance nette des ventes; les ventes des magasins comparables; les effets de la concurrence; l'état de l'économie; l'état des marchés de la construction résidentielle, du logement et de la rénovation domiciliaire; l'état des marchés du crédit, dont les hypothèques, les prêts hypothécaires et le crédit à la consommation; la demande envers les offres de crédit; l'inventaire et les articles en stock; la mise en oeuvre d'initiatives propres aux magasins, à la vente au détail interconnectée, à la chaîne d'approvisionnement et à la technologie; la gestion des relations avec nos fournisseurs et nos vendeurs; l'incidence et le résultat souhaité des enquêtes, des demandes, des requêtes et des litiges, y compris ceux relatifs à la brèche de données de 2014; les enjeux relatifs aux méthodes de paiement que nous acceptons; la poursuite de nos programmes de rachat d'actions; l'importance des gains nets; le rendement par action; les cibles de dividendes; l'affectation des capitaux et les dépenses; les liquidités; le rendement du capital investi; le levier des dépenses; les charges salariales fondées sur les actions; l'inflation et la déflation du prix de la marchandise; la capacité à émettre des titres de créance pour une durée et à des taux qui nous conviennent; l'incidence des charges comptables; l'incidence de l'adoption de certaines normes comptables; les ouvertures et les fermetures de magasins; les orientations pour l'exercice financier 2017 et des années à suivre; les perspectives financières; et l'intégration des sociétés acquises au sein de notre organisation de même que la capacité de reconnaître les synergies et les avantages anticipés de ces acquisitions. Les énoncés prospectifs sont établis selon l'information disponible présentement et nos hypothèses, attentes et projections actuelles envers des événements futurs. Vous ne devez donc pas vous fier à nos énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont pas garants du rendement ultérieur de la Société et sont assujettis à des événements futurs, à des risques et à des incertitudes -- dont un grand nombre sont indépendants de notre volonté ou sont inconnus pour le moment -- ainsi qu'à des hypothèses potentiellement inexactes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes et de nos projections. Ces risques et incertitudes peuvent inclure, de façon non limitative, ceux décrits à l'article 1A « Risk Factors » (facteurs de risque) et ailleurs dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K de l'exercice financier ayant pris fin le 29 janvier 2017, ainsi que dans nos communications trimestrielles subséquentes sur le formulaire 10-Q.

Les énoncés prospectifs sont établis uniquement en date du présent communiqué et nous ne sommes aucunement tenus de les mettre à jour, sauf si la loi l'exige. Toutefois, nous vous invitons à consulter toute autre divulgation faite sur des sujets connexes dans les soumissions périodiques que nous présentons à la Securities and Exchange Commission.

