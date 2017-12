Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. André Fortier est nommé, à compter du 8 janvier 2018, secrétaire général et greffier du Conseil exécutif. M. Fortier est actuellement secrétaire général associé aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.

Mme Marlen Carter est nommée, à compter du 8 janvier 2018, secrétaire générale associée aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif. Mme Carter est actuellement secrétaire adjointe aux emplois supérieurs - Carrière et développement au ministère du Conseil exécutif.

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Mme Catherine Ferembach est nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Mme Ferembach était sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

M. Alain Kirouac est nommé sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. M. Kirouac était sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Régie des alcools, des courses et des jeux

Mme Louise Marchand est nommée de nouveau régisseuse et vice-présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

M. Jean Lepage est nommé de nouveau régisseur de cette régie.

Retraite Québec

M. Daniel Charbonneau est nommé, à compter du 18 décembre 2017, vice?président de Retraite Québec. M. Charbonneau est actuellement directeur général adjoint des ressources humaines ministérielles et de la gestion contractuelle au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Société de développement des entreprises culturelles

Mme Suzie Bouchard est nommée, à compter du 6 janvier 2018, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de la Société de développement des entreprises culturelles. Mme Bouchard est directrice générale des ressources humaines, informatiques, affaires juridiques et secrétariat de cette société.

Service de police de la Ville de Montréal

M. Martin Prud'homme est nommé directeur par intérim du Service de police de la Ville de Montréal.

Sûreté du Québec

M. Martin Prud'homme est également nommé directeur de la Sûreté du Québec pour un nouveau mandat de cinq ans.

Régie du logement

Mme Chantale Bouchard est nommée de nouveau régisseuse de la Régie du logement.

Agence du revenu du Québec

M. Florent Gagné est nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration de l'Agence du revenu du Québec.

Mmes Hélène Lee-Gosselin et Karin Marks ainsi que MM. Robert W. Laurier et Pierre Roy sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette agence.

M. Michel Bouchard est nommé de nouveau membre et qualifié comme membre indépendant du conseil d'administration de cette agence.

MM. Maurice Fréchette et Guy Mineau sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette agence.

M. Marc Grandisson est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette agence.

Mmes Nathalie Camden, Chantal Castonguay ainsi que M. Frédéric Guay sont nommés membres du conseil d'administration de cette même agence.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Mme Patricia Curadeau-Grou et M. François R. Roy sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Mme Ivana Bonnet-Zivcevic est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cet organisme.

Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux

Mme Sylvie Panneton et M. Frédéric Allard sont nommés de nouveau membres du Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux.

Mme Isabelle Garneau et M. Jean Perron sont nommés membres de ce comité.

Investissement Québec

Mme Louise Sanscartier est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration d'Investissement Québec.

Mme Lynda Durand ainsi que MM. Daniel Cadoret et Normand Provost sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Mme Marie-France Poulin est nommée membre du conseil d'administration de cette même société.

La Financière agricole du Québec

M. Charles-Félix Ross est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de La Financière agricole du Québec.

Mme Marthe Lacroix est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Mme Michèle Lalancette ainsi que MM. Martin Caron et Claude Viel sont nommés membres du conseil d'administration de cette même société.

