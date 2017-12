Radioplayer Canada dévoile la Skill de diffusion en continu pour Amazon Alexa







- Radioplayer Canada est un service de radio en continu avec plus de 500 stations

- Amazon Echo est maintenant disponible en magasin et en ligne au Canada

TORONTO, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Radioplayer Canada, l'application de radio en continu qui comporte plus de 500 stations de radio vient de dévoiler le lancement de son service de diffusion pour Amazon Echo, fonctionnant avec Alexa. Une fois la Skill activée, les utilisateurs d'Amazon Echo pourront simplement demander à Alexa de jouer leur station de radio préférée sur Radioplayer Canada.

« L'intégration d'Amazon Alexa est une bonne chose pour la radio canadienne, » annonce Julie Adam, vice-présidente principale, Rogers Radio, et présidente du conseil d'administration de Radioplayer Canada. « L'intégration fait écho à la mission de tous les radiodiffuseurs participants : être accessible aux auditeurs, quelle que soit la manière, n'importe où et n'importe quand. C'est plus facile que jamais avec Alexa?! »

Cette dernière intégration est dans la lignée des nouvelles intégrations pour appareil intelligent de l'application Radioplayer Canada avec Sonos, Chromecast de Google et CarPlay d'Apple.

Radioplayer Canada est présenté comme un service de diffusion en continu sur l'emballage, la documentation en ligne et les supports promotionnels d'Amazon Echo. Les stations participantes font actuellement une promotion croisée de l'intégration sur Amazon Alexa dans les annonces promotionnelles à l'antenne pour Radioplayer Canada.

Radioplayer Canada offre CBC/Radio-Canada et les stations de Bayshore Broadcasting, Blackburn Radio, Blackgold Radio, Byrnes Communications, CAB-K Broadcasting, Central Ontario Broadcasting, Clear Sky Radio, Cogeco Media, Corus Entertainment, Durham Radio, Fabmar Communications, Golden West Broadcasting, Harvard Broadcasting, Larche Communications, Newcap Radio, Jim Pattison Broadcast Group, Rogers Media, Rawlco Radio, RNC Media, Saskatoon Media Group, Vista Radio et Westman Communications Group, en plus de l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (NCRA/ANREC).

L'application Radioplayer Canada est disponible dans l'App Store et dans Google Play. Pour des occasions d'affaires additionnelles, veuillez visiter le www.radioplayer.ca.

À propos de Radioplayer Canada

Radioplayer Canada est issue d'une étroite collaboration et de partenariats entre plusieurs des meilleurs radiodiffuseurs canadiens offrant aux auditeurs une expérience d'écoute en ligne de première qualité sur un large éventail de plateformes et d'appareils connectés, comme des téléphones cellulaires, des tablettes, des ordinateurs et des autoradios. Radioplayer Canada réunit les diffuseurs, favorise une saine concurrence sur le plan du contenu et permet à la radio de rivaliser avec d'autres formes de contenu audio numérisé. Pour plus de renseignements, voir www.radioplayer.ca ou suivre @radioplayercanada sur Twitter.

À propos de Radioplayer Worldwide

Radioplayer Worldwide est issue d'un partenariat entre UK Radioplayer, 7digital et les diffuseurs des pays où l'application de Radioplayer a été déployée. Radioplayer est née au Royaume-Uni des efforts conjoints déployés par la BBC et les radios commerciales afin d'explorer de nouvelles possibilités de collaboration technologique au sein de l'industrie. Radioplayer UK possède un auditoire de sept millions d'utilisateurs individuels par mois et Radioplayer est maintenant présente à l'échelle mondiale. Pour plus de renseignements, voir le site à l'adresse www.radioplayerworldwide.com ou suivre @rpworldwide sur Twitter.

