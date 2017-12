Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, réitère son soutien pour la reconnaissance des services de police des Premières Nations en tant que services essentiels







OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a exhorté aujourd'hui le gouvernement fédéral à agir maintenant pour reconnaître les services de police des Premières Nations en tant que services essentiels et à fournir les fonds et le soutien semblables à ceux dont jouissent les autres corps policiers du pays.

« La sécurité de nos familles et de nos enfants est notre priorité et les policiers des Premières Nations sont aux premières lignes pour accomplir ce travail, a déclaré le Chef national Perry Bellegarde. La dure réalité est que le financement des services de police des Premières Nations sur les réserves n'a pas été augmenté depuis 2009. Nos policiers sont des personnes braves et dévouées qui méritent un matériel de qualité et des salaires justes et équitables. Le gouvernement doit désigner nos services de police en tant que services essentiels et les soutenir comme services essentiels. C'est une question de justice et d'équité, et de collectivités saines et sécuritaires pour les familles. »

L'Assemblée des Premières Nations de la région Québec-Labrador a tenu une conférence de presse aujourd'hui lors de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'APN à Ottawa, et a demandé un appui soutenu pour les services de police des Premières Nations. La résolution 45/2017 de l'APN, adoptée à l'unanimité lors de l'Assemblée générale annuelle de 2017 de l'APN, exhorte le gouvernement fédéral de s'assurer à ce que les services de police des Premières Nations soient considérés comme des services essentiels et soutenus équitablement, de la même manière que les corps policiers municipaux et provinciaux.

