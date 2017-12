Placements mondiaux Sun Life nomme un nouveau sous-conseiller







TORONTO, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. a annoncé aujourd'hui que Gestion d'actifs Lazard (Canada) inc. a été nommée sous-conseiller pour le Fonds d'infrastructures Sun Life (le « fonds »), anciennement nommé Fonds d'infrastructures Sentry Sun Life. Ce changement prendra effet vers le 15 décembre 2017. L'objectif de placement et les stratégies de placement du fonds demeureront inchangés.

Gestion d'actifs Lazard est un chef de file reconnu à l'échelle mondiale dans la catégorie des titres d'infrastructures et elle s'est illustrée en procurant de la valeur à travers les cycles de marché. Placements mondiaux Sun Life travaille avec Gestion d'actifs Lazard pour plusieurs produits et cette nomination permet de renforcer une relation déjà fructueuse.

À propos de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de plus de 19 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et elle est membre du groupe Financière Sun Life. Pour de plus amples renseignements, visitez www.placementsmondiauxsunlife.com ou communiquez avec nous sur Twitter @SLGI_Canada.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 934 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les placements dans des organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

