Les producteurs agricoles du Québec remercient François Legault, Jean-François Lisée et Gabriel Nadeau-Dubois







QUÉBEC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les productrices et producteurs agricoles du Québec remercient la Coalition Avenir Québec, le Parti Québécois et Québec Solidaire pour leur visite et leur contribution aux travaux du Congrès général 2017 de l'Union des producteurs agricoles (UPA), qui se poursuit jusqu'au jeudi 7 décembre à Québec.

« Nos 320 délégués ont beaucoup apprécié les exposés de François Legault, de Jean-François Lisée et de Gabriel Nadeau-Dubois sur l'avenir de l'agriculture. Leur intérêt pour les défis agricoles de l'heure alimentera certainement la réflexion des agricultrices et des agriculteurs québécois », a déclaré le président général de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groleau.

Messieurs Legault, Lisée et Nadeau-Dubois ont tous les trois souligné à quel point ils étaient interpellés par les préoccupations et les aspirations du monde agricole. Ils ont aussi passé en revue les enjeux agricoles prioritaires de chaque formation politique, comme les budgets gouvernementaux consacrés à l'agriculture, la relance des investissements, la fiscalité foncière agricole, l'accaparement des terres, les besoins de la relève, les achats institutionnels, le commerce international, le développement durable, l'achat local et la qualité de vie des agricultrices et des agriculteurs.

« Le gouvernement du Québec déposera en 2018 sa politique bioalimentaire. Il sait maintenant que la barre est haute pour toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale », a conclu M. Groleau.

SOURCE Union des producteurs agricoles

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 15:39 et diffusé par :