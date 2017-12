Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour novembre 2017







Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX pour le mois de novembre 2017.

En novembre 2017, la Bourse de Toronto a accueilli 14 nouveaux émetteurs, comparativement à 22 le mois précédent et à six en novembre 2016. Les nouveaux émetteurs inscrits comptent 10 fonds négociés en bourse, deux sociétés d'investissement à capital fixe et deux sociétés de produits et services industriels. Le total du financement réuni en novembre 2017 est en hausse de 42 % par rapport au mois précédent et en baisse de 49 % par rapport à novembre 2016. Le nombre total d'opérations de financement en novembre 2017 s'est établi à 65, comparativement à 64 le mois précédent et à 35 en novembre 2016.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les opérations facturées à la Bourse de Toronto, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En novembre 2017, la Bourse de croissance TSX a accueilli 12 nouveaux émetteurs, comparativement à quatre le mois précédent et à trois en novembre 2016. Les nouvelles inscriptions comptent huit sociétés de capital de démarrage, deux sociétés minières, une société du secteur des technologies et une société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en novembre 2017 est en hausse de 31 % par rapport au mois précédent, et en baisse de 1 % par rapport à novembre 2016. Le nombre total d'opérations de financement en novembre 2017 s'est établi à 141, comparativement à 134 le mois précédent et à 143 en novembre 2016.

On peut consulter les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour le mois de novembre 2017 au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Novembre 2017 Octobre 2017 Novembre 2016 Émetteurs inscrits + 1 511 1 513 1 486 Nouveaux émetteurs inscrits 14 22 6 PAPE 13 21 0 Émetteurs provenant de la TSXV 1 1 2 Émissions inscrites 2 175 2 175 2 208 Financement réuni dans le cadre de PAPE 410 038 010 $ 1 178 440 217 $ 0 $ Placements secondaires 2 391 948 326 $ 1 042 800 493 $ 3 971 954 535 $ Financements supplémentaires 604 093 645 $ 185 180 157 $ 2 660 505 075 $ Total du financement réuni 3 406 079 981 $ 2 406 420 867 $ 6 632 459 610 $ Nombre total de financements 65 64 35 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 994 400 964 213 $ 2 981 901 574 893 $ 2 691 516 625 617 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 147 109 +34,9 PAPE 123 81 +51,9 Émetteurs provenant de la TSXV 16 15 +6,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 5 840 535 558 $ 1 415 292 703 $ +312,7 Placements secondaires 21 113 381 980 $ 29 316 946 527 $ -28,0 Financements supplémentaires 15 201 653 431 $ 21 901 491 160 $ -30,6 Total du financement réuni 42 155 570 969 $ 52 633 730 390 $ -19,9 Nombre total de financements 581 555 +4,7 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 994 400 964 213 $ 2 691 516 625 617 $ +11,3

Bourse de croissance TSX **



Novembre 2017 Octobre 2017 Novembre 2016 Émetteurs inscrits 1 985 1 981 2 040 Nouveaux émetteurs inscrits 12 4 3 PAPE 8 4 1 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 1 1 2 Émissions inscrites 2 059 2 048 2 099 Financement réuni dans le cadre de PAPE 3 059 750 $ 1 200 000 $ 570 725 $ Placements secondaires (1) 99 773 514 $ 22 189 657 $ 133 212 882 $ Financements supplémentaires 399 444 029 $ 360 880 175 $ 374 957 983 $ Total du financement réuni 502 277 293 $ 384 269 832 $ 508 741 590 $ Nombre total de financements 141 134 143 Capitalisation boursière des émissions inscrites 46 292 355 053 $ 44 807 697 564 $ 36 759 196 882 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 71 45 +57,8 PAPE 46 18 +155,6 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 16 15 +6,7 Financement réuni dans le cadre de PAPE 91 150 765 $ 33 482 580 $ +172,2 Placements secondaires (1) 1 685 724 168 $ 854 950 869 $ +97,2 Financements supplémentaires 4 150 120 021 $ 3 231 012 893 $* +28,4 Total du financement réuni 5 926 994 954 $ 4 119 446 342 $* +43,9 Nombre total de financements 1 545 1 523* +1,5 Capitalisation boursière des émissions inscrites 46 292 355 053 $ 36 759 196 882 $ +25,9

* Correction ** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en novembre 2017 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Big Pharma Split Corp. PRM Equium Global Tactical Allocation Fund ETF ETAC European Focused Dividend Fund Trust EF.UN Evolve Automobile Innovation Index ETF CARS.U FNB Horizons Actif I.A. actions mondiales MIND FNB Horizons Indice d'actions canadiennes Inovestor INOC FNB Horizons Indice de robotique et d'automatisation ROBO Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF MCSB Mackenzie Ivy Global Equity ETF MIVG Mackenzie Portfolio Completion ETF MPCF FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie MCSM FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie MUSC Stelco Holdings Inc. STLC Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. TWM

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Boreal Metals Corp. BMX Cabernet Cabernet Capital Corp. CAB.P Essa Pharma Inc. EPI Global Investments Capital Corp. GLIN.P Green Rise Capital Corporation GRCC.P Inceptus Capital Ltd. ICI.P Integra Resources Corp. ITR Katipult Technology Corp. FUND MJ Opportunity Corp. MJC.P Rebel Capital Inc. RBL.P Sherpa Holdings Corp. SHR.P Victory Capital Corp. VIC.P

