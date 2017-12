Options Group nomme L. Kevin Kelly au poste de vice-président du conseil







NEW YORK, 6 décembre 2017 /CNW/ - Options Group, la firme mondiale d'acquisition et de développement de talent, annonce la nomination de L. Kevin Kelly au poste de vice-président du conseil.

Ancien chef de la direction à Heidrick & Struggles de 2006 à 2013, Kelly est actuellement le chef de la direction de Halo Privacy, une firme de services-conseils en cybersécurité axée sur les communications sécurisées sophistiquées.

À Options Group, Kelly contribuera à faire accroître l'importante présence internationale de la firme. Il devra notamment élargir l'empreinte d'Options Group en matière de technologie et de services financiers tout en soutenant la croissance de nouveaux domaines de pratique, y compris les pratiques liées au chef de la direction et au conseil d'administration, au consommateur, à l'industrie et aux sciences de la vie.

« La venue de Kevin au sein de notre équipe de direction signale à l'industrie de la recherche de cadres supérieurs que nous souhaitons aller au-delà de notre vocation initiale », déclare Mike Karp, chef de la direction. « Lorsque nous avons lancé cette firme il y a 25 ans, nous nous concentrions exclusivement sur le recrutement de talent pour les services financiers. Aujourd'hui, nous servons un grand nombre d'industries et offrons une vaste gamme de produits et de solutions. »

« Je me joins à Options Group à un point d'inflexion dans le cycle de vie du talent », affirme Kelly. « À l'heure actuelle, l'apprentissage-machine et la robotique sont à l'avant-plan, créant ainsi de nouveaux impératifs en matière de planification de la main-d'oeuvre. Options Group est le fer de lance des tendances de l'industrie au chapitre de l'analyse prédictive et des outils cognitifs, et se trouve en bonne posture pour tirer parti de ces changements de façon optimale. J'ai été impressionné par les technologies révolutionnaires de la firme, lesquelles confèrent à la clientèle un avantage concurrentiel unique en son genre. »

Selon Karp, Kelly est le candidat idéal pour Options Group, car il évalue le talent de manière holistique. « Nous aidons nos clients à acquérir une compréhension stratégique du talent, y compris une capacité d'évaluation de la culture et du leadership. » Kelly est mû par la même perspective internationale qu'Options Group. Avant de devenir chef de la direction à Heidrick & Struggles, Kelly a été président de la firme pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. De plus, il a mené les activités de la société en Asie-Pacifique à titre d'associé directeur régional.

Kelly a également été chef de la direction à Asia Pulp & Paper, l'une des plus grandes sociétés papetières de la planète. Il est conseiller et membre du conseil au sein de plusieurs entreprises et organismes, et auprès de la faculté d'études commerciales Fuqua de la Duke University.

Il prononce fréquemment des allocutions sur la gestion des cadres. Il a écrit trois livres à propos du leadership, soit CEO: The Low-Down on the Top Job, Top Jobs: How They Are Different et What You Need to Succeed and Leading in Turbulent Times. Kelly détient un baccalauréat de la George Mason University et un MBA de Duke.

