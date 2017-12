Avis aux médias - Université TÉLUQ - Les tuteurs et les tutrices manifestent







QUÉBEC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Inquiets de leur avenir à l'Université TÉLUQ alors que celle-ci est en pleine restructuration et menace d'effectuer des mises à pied massives, les tuteurs et les tutrices manifesteront le jeudi 7 décembre devant le siège social de l'université. Ils seront appuyés par les représentantes et les représentants des syndicats affiliés à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN). Un point de presse se tiendra à 13h devant le siège social de l'Université TÉLUQ.

Qui? Nancy Turgeon, présidente du Syndicat des tuteurs et des tutrices de la Télé-université-CSN (STTTU);

Jean Murdock, président de la FNEEQ;

Yves Fortin, secrétaire général du CCQCA.



Date? Le jeudi 7 décembre 2017



Heure? À 13h



Lieu? Devant le siège social de l'Université TÉLUQ

455, rue du Parvis à Québec G1K 9H6

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

