Magic City Innovation District annonce une collaboration stratégique avec Lune Rouge, la nouvelle entreprise de Guy Laliberté

MIAMI, le 6 décembre 2017 /CNW/ -- Plus tôt aujourd'hui, Magic City Innovation District a annoncé avoir établi une collaboration stratégique avec Lune Rouge, la nouvelle entreprise de Guy Laliberté, le fondateur et le visionnaire créatif derrière Cirque du Soleil. M. Laliberté et l'équipe de Lune Rouge joueront un rôle déterminant dans l'organisation et la direction créative du nouveau quartier de Magic City en matière de technologie, d'arts et du divertissement.

Lune Rouge se joint à Plaza Equity Partners, une société de développement et d'investissement immobilier, basée à Miami, dirigée par MM. Neil Fairman, Anthony Burns et George Helmstetter, ainsi que les membres fondateurs, M. Bob Zangrillo de Dragon Global, une société de placement privé basée à Miami axée sur le capital-risque et les placements immobiliers; et M. Tony Cho de Metro 1, une société avant-gardiste de courtage, de gestion et de développement immobilier.

Magic City Innovation District prévoit promouvoir le développement des quartiers de Little Haïti et Little River en vue de créer une destination unique et attrayante. L'objectif est que Miami puisse offrir un quartier où l'on peut se promener tout comme dans un campus et où les personnes de divers secteurs démographiques peuvent profiter d'une bonne qualité de vie et réécrire l'histoire sur la manière dont les collectivités vivent, travaillent, s'amusent et apprennent ensemble.

Pour atteindre ces objectifs, Magic City Innovation District a l'intention d'attirer des chefs de file en innovation qui cherchent à changer le monde par le biais de technologies de pointe. L'expansion des quartiers pourrait devenir un modèle pour le développement immobilier et la revitalisation urbaine moderne en mettant à profit les synergies du divertissement traditionnel et la technologie.

M. Laliberté a créé le Cirque du Soleil qui est devenu l'une des plus importantes sociétés de spectacles en direct au monde. À présent, il tourne son attention vers le secteur de la technologie du divertissement. Il a établi Lune Rouge, une société établie à Montréal qui développe et appuie les projets qui sont surtout axés sur la technologie, les arts, le divertissement et les secteurs de l'immobilier, ainsi que les initiatives qui ont un impact positif social et environnemental. Lune Rouge favorise la promotion de l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat.

À court terme, le partenariat vise à prioriser l'activation de l'ancien parc résidentiel de loisirs Magic City Trailer Park et soumettra une demande de permis d'usage temporaire (PUT).

« Magic City constitue pour nous une occasion de mettre toute notre créativité au service du divertissement et des nouvelles technologies. Cette collaboration nous permettra d'explorer les nouvelles formes de divertissement et rendre disponibles les installations multimédias et interactives adaptées selon les besoins des futurs résidents et visiteurs de Magic City. Lune Rouge est fière de s'associer à cet important projet de revitalisation », a expliqué M. Guy Laliberté, fondateur de Lune Rouge.

« Nous sommes heureux d'avoir Lune Rouge en tant que partenaire stratégique. Son équipe se concentre essentiellement dans le secteur de la technologie du divertissement. De plus, l'équipe a l'intention de transformer Miami en un centre de technologie de pointe et d'innovation pour la prochaine génération de contenu créatif en matière de divertissement », a souligné M. Neil Fairman, partenaire, Magic City Innovation District. « Notre équipe a travaillé avec des institutions et des chefs de file de la collectivité pour assurer que chaque proposition englobe la riche culture florissante qui règne au sein de Little Haïti depuis des décennies. À mesure que nous allons de l'avant, nous continuerons d'identifier les partenariats et les occasions en vue de faciliter leur croissance et la prospérité culturelle qui règne au sien de Little Haïti. »

Pour concrétiser sa vision, l'équipe derrière ce projet annoncera également le lancement de la fondation Magic City Innovation District Foundation afin d'appuyer la prospérité économique, sociale et culturelle de Little Haïti ainsi que la population diversifiée qui habite et travaille dans ce quartier. Cela a toujours été une priorité absolue de préserver tout en célébrant la culture antillaise florissante de Little Haïti et les quartiers avoisinants tout au long de l'expansion de Magic City. Au cours du processus, les gens se sont activement engagés au sein de la collectivité, en travaillant auprès des organisations qui desservent la population de Little Haïti depuis des décennies.

Au cours de ce processus, Magic City collaborera avec la collectivité de Little Haïti pour assurer que la proposition est inclusive et englobe la riche culture florissante qui règne au sein de Little Haïti depuis des décennies.

À propos de Magic City Innovation District (MCID)

Magic City Innovation District représente un quartier de l'innovation axé sur la technologie, la durabilité, la santé et le bien-être, les arts et le divertissement. Magic City Innovation District vise à revitaliser les quartiers de Little Haïti et Little River en vue de créer une destination de catégorie mondiale. Il compte permettre à Miami de devenir un quartier où l'on peut se promener tout comme dans un campus et où les personnes de divers secteurs démographiques peuvent profiter d'une bonne qualité de vie et réécrire l'histoire sur la manière dont les collectivités vivent, travaillent, s'amusent et apprennent ensemble. Magic City agira à titre de nouveau modèle pour les futurs quartiers axés sur l'innovation et le développement immobilier à l'échelle mondiale.

À propos de Magic City Innovation District Foundation

La fondation Magic City Innovation District Foundation est un fond à caractère caritatif de la Miami Foundation, une association à but non lucratif (501(c)3). Elle se consacre à favoriser la prospérité économique, sociale et culturelle de Little Haïti ainsi que la population diversifiée qui habite et travaille dans ce quartier. En partenariat avec les chefs de file de la collectivité, les activistes, les organisations et les autorités gouvernementales, la fondation fournit des fonds et un appui aux programmes bénéficiant aux collectivités locales et facilitant une croissance durable.

