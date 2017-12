Le gouvernement du Canada nomme un nouveau bateau de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne pour la région de l'Atlantique







SAMBRO, NS, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans de nouveaux bateaux de recherche et sauvetage pour donner à la Garde côtière canadienne l'équipement dont elle a besoin pour assurer la sécurité des Canadiens et des voies navigables du Canada.

Au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Andy Fillmore, député d'Halifax, a annoncé aujourd'hui que la région de l'Atlantique recevra un nouveau bateau de sauvetage, nommé le NGCC Pennant Bay. Les bateaux de cette classe portent tous le nom de baies canadiennes et sont construits aux termes de l'Initiative visant les infrastructures fédérales et du Plan de renouvellement de la Flotte. Le NGCC Pennant Bay devrait être livré à la Garde côtière plus tard ce mois-ci (décembre 2017).

Ce nouveau bateau de recherche et sauvetage à grand rayon d'action est le premier de six bateaux construits par la Hike Metal Products de Wheatley, en Ontario. Une fois mis en service, ce bateau de R et S pourra s'aventurer à cent milles marins de la côte et offrira une capacité de recherche et de sauvetage plus moderne.

Citations :

« Je suis fier d'annoncer cet investissement pour la Garde côtière canadienne. Il servira à protéger la population canadienne de la région de l'Atlantique et à préserver la sécurité de nos voies navigables. Le NGCC Pennant Bay est un exemple d'investissement du gouvernement dans une infrastructure essentielle de la région. Il assure la sécurité des personnes qui travaillent sur l'eau dans notre région. »

Andy Fillmore, député d'Halifax

« L'investissement dans les infrastructures est une priorité de notre gouvernement. Il bénéficie à tous les Canadiens et témoigne de l'engagement du gouvernement fédéral à promouvoir l'industrie maritime, qui est un secteur économique essentiel pour de nombreuses régions. Nous sommes fiers de cet investissement et des services de recherche et de sauvetage essentiels que ces navires assureront partout au pays pendant des années. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne



« Notre gouvernement est fier de soutenir les hommes et les femmes de la Garde côtière canadienne. L'annonce d'aujourd'hui est un autre bel exemple de la façon dont la Stratégie nationale de construction navale permet à la Garde côtière canadienne d'obtenir l'équipement dont elle a besoin pour protéger et servir la population canadienne. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Faits en bref

L'entreprise Chantier Naval Forillon a obtenu un contrat de 45,8 millions de dollars en juillet 2015 pour la construction de six bateaux.

L'attribution de ce contrat a donné lieu à la création de 25 nouveaux emplois dans cette entreprise située en Gaspésie, au Québec, ainsi qu'à la préservation d'environ 35 emplois au chantier naval.

L'entreprise Hike Metal Products a obtenu un contrat de 43,4 millions de dollars en juillet 2015 pour la construction de six bateaux.

L'attribution de ce contrat a donné lieu à la création et au maintien de 45 emplois dans cette entreprise, située à Wheatley , en Ontario .

, en . Les stations de bateaux de recherche et sauvetage sont réparties de manière stratégique sur le territoire canadien et gérées par des professionnels hautement qualifiés de la Garde côtière canadienne, qui ont la capacité d'intervenir en cas d'incident maritime dans les zones littorales.

Depuis six ans, la Garde côtière a amorcé le renouvellement de sa flotte, dont neuf patrouilleurs semi-hauturiers de la classe Héros, deux aéroglisseurs, cinq bateaux de recherche et sauvetage, trois navires spécialisés, trois navires semi-hauturiers de recherches halieutiques, trente barges environnementales et soixante petits bateaux, quinze hélicoptères de transport léger et sept hélicoptères de transport moyen.

